Le taux de fécondité le plus bas du monde en Corée du Sud baisse à nouveau

Le nombre moyen de bébés attendus par femme sud-coréenne au cours de sa vie reproductive est tombé à 0,78 en 2022, contre 0,81 un an plus tôt, selon le relevé annuel officiel de Statistics Korea.

C'est le taux le plus bas parmi les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui avait un taux moyen de 1,59 en 2020, et bien en dessous de 1,64 aux États-Unis et 1,33 au Japon la même année.

Le gouvernement n'a pas réussi à inverser la chute du taux de natalité malgré les milliards de dollars dépensés chaque année en subventions pour la garde d'enfants.

En 2020, la Corée du Sud était le seul pays parmi les membres de l'OCDE à avoir un taux inférieur à 1, ce qui lui confère une population en baisse.

Être marié est considéré comme une condition préalable pour avoir des enfants en Corée du Sud, mais les mariages sont également en chute libre dans le pays, dans un contexte de coûts de logement et d'éducation élevés.

La capitale du pays, Séoul, a enregistré le taux de natalité le plus bas, soit 0,59.