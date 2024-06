PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les obligations assimilables du Trésor (OAT) sous-performent les Bunds allemands, après la décision du président de la République française, Emmanuel Macron, de dissoudre l'Assemblée nationale à la suite de la victoire du parti d'extrême droite de Marine Le Pen aux élections européennes. "La percée de la droite populiste et les élections législatives anticipées en France compliqueront davantage les prises de décision au sein de l'Union européenne à un moment où l'Europe doit se ressaisir pour stopper Vladimir Poutine, renforcer sa compétitivité, lutter contre le dérèglement climatique, contrôler les flux migratoires, traiter avec la Chine et se préparer à un éventuel second mandat de Donald Trump aux Etats-Unis", explique Holger Schmieding, économiste chez Berenberg. Le rendement de l'OAT française à 10 ans augmente de 5,5 points de base, à 3,170%, tandis que celui du Bund de même maturité monte de 1 point de base, à 2,630%.

June 10, 2024 02:59 ET (06:59 GMT)