Le taux de la BCE devrait revenir en territoire positif d'ici la fin de l'année : Villeroy

La Banque centrale européenne devrait relever son taux de dépôt en territoire positif cette année, a déclaré vendredi le directeur général de la banque centrale française, François Villeroy de Galhau, des commentaires qui indiquent qu'il est favorable à au moins trois hausses de taux en 2022.

La BCE a pris des mesures lentes pour supprimer son soutien cette année, mais l'inflation record et la montée en flèche des anticipations de prix à long terme ont incité un nombre croissant de responsables politiques à préconiser une fin plus rapide de l'expérience de près d'une décennie de soutien non conventionnel.

Dans un premier temps, la BCE devrait mettre fin aux achats d'obligations à la fin du mois de juin, puis relever ses taux de dépôt de moins 0,5 % lors des "prochaines" réunions de politique monétaire, a déclaré M. Villeroy, qui n'a pas voulu préciser la date qu'il préférait.

"Je préférerais fixer un repère un peu plus loin dans le temps : sauf nouveaux chocs imprévus, je penserais qu'il est raisonnable d'être entré en territoire positif d'ici la fin de l'année", a déclaré M. Villeroy, une voix influente au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, dans un discours.

Olli Rehn, le gouverneur de la banque centrale de Finlande et une voix modérée au sein du Conseil des gouverneurs, a également appelé à une action rapide.

"Nous devons empêcher que des attentes d'inflation élevées ne s'installent", a déclaré Rehn à CNBC. "Nous devrions passer relativement rapidement à zéro et poursuivre notre processus graduel de normalisation de la politique monétaire, comme nous l'avons fait."

Une foule de responsables politiques, y compris Rehn et Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration, ont récemment plaidé en faveur d'un mouvement dès juillet, avec peu de repoussoir de la part des "colombes" politiques, ce qui suggère qu'une hausse des taux en été est maintenant l'option la plus probable.

Avec un taux de dépôt à -0,5 %, revenir en territoire positif suggérerait au moins trois hausses de taux de 25 points de base, à commencer par la première hausse de la BCE depuis 2011, si la BCE suivait l'approche "graduelle" préconisée par Villeroy.

Les marchés prévoient actuellement 98 points de base de hausse des taux cette année, soit près de quatre hausses de 25 points de base, ce qui suggérerait une hausse à chaque réunion à partir de juillet.

La prochaine réunion de la banque aura lieu le 9 juin, mais une hausse à cette occasion a été essentiellement exclue, car les achats d'actifs doivent d'abord prendre fin, ce qui n'est pas prévu avant la fin du mois prochain.

LE TAUX DE CHANGE EST IMPORTANT

La banque devrait ensuite faire évoluer progressivement son taux d'intérêt nominal vers le niveau "neutre", qui se situe entre 1 % et 2 %, soit un pourcentage complet en dessous du niveau américain, a ajouté M. Villeroy.

L'inflation élevée, y compris une hausse des paris sur l'inflation à long terme, est la principale raison des hausses de taux, car les enquêtes récentes suggèrent que les attentes sont "de moins en moins" ancrées autour de l'objectif de 2 % de la BCE.

Le désancrage, dans le jargon des banques centrales, est un phénomène inquiétant lorsque les prévisions de croissance des prix augmentent car les investisseurs commencent à douter de la détermination de la banque centrale à ramener l'inflation vers son objectif.

Les hausses de taux pourraient également aider l'euro à regagner un peu de force par rapport au dollar, ce qui serait le bienvenu car la faiblesse de la devise soulève l'inflation importée.

"Le niveau de l'euro compte beaucoup pour l'inflation importée", a déclaré M. Villeroy. "Un euro trop faible irait à l'encontre de notre objectif de stabilité des prix." (Reportage de Balazs Koranyi à Francfort et Marc Angrand à Paris ; Rédaction de Frnak Jack Daniel et Tomasz Janowski)