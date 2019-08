Le taux de la dette américaine à 30 ans à un plus bas historique

New York (awp/afp) - Le taux d'intérêt sur le bon du Trésor américain à 30 ans est tombé à son plus bas niveau historique jeudi en début d'après-midi.

Ce taux, qui n'était jamais descendu en-dessous des 2%, est tombé à 1,91% aux alentours de 17H50 GMT. Il se reprenait quelque peu vers 18H30 GMT, à 1,978%

Ce revirement est intervenu peu après la diminution par la Banque centrale mexicaine de ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage, à 8%, dans le sillage d'autres banques centrales.

"Cette baisse intervient après des mouvements similaires en Asie et des annonces de futures mesures de la Banque centrale européenne. Elle est d'autant plus importante que le Mexique est un des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis", a réagi Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.

afp/rp