Le taux de reproduction du coronavirus bondit en Allemagne

PARIS, 21 juin (Reuters) - Le taux de reproduction du nouveau coronavirus en Allemagne a bondi à 2,88 dimanche contre 1,79 la veille, a annoncé l'institut Robert Koch pour la santé publique (RKI) pour la santé publique.

Un taux de reproduction, ou "R", de 2,88 signifie que sur 100 personnes qui ont contracté le virus, 288 autres seront infectées. Un taux inférieur à un est nécessaire pour contenir progressivement la maladie.

Le chiffre, en forte augmentation par rapport à celui de 1,06 vendredi, est basé sur les données mobiles moyennes de quatre jours de RKI, qui reflètent les taux d'infection il y a une à deux semaines.

L'institut a fait état de foyers signalés dans des maisons de soins et des hôpitaux, dans des centres pour demandeurs d'asile et réfugiés, dans des usines de transformation de la viande et dans des entreprises de logistique, parmi les ouvriers saisonniers et en lien avec des événements religieux et des réunions de famille.

Sur la base d'une moyenne de sept jours, le taux de reproduction est passé à 2,03, selon les données de RKI.

Au total, 189.822 cas de COVID-19 confirmés en laboratoire et 8.882 décès dus au virus ont été signalés en Allemagne, selon les données de l'institut. (Edward Taylor, version française Benjamin Mallet)