Le taux de syndicalisation aux États-Unis atteint son plus bas niveau historique malgré les efforts de syndicalisation, selon les données.

Le taux de syndicalisation est passé de 10,3 % en 2021 à 10,1 % en 2022, selon les données publiées jeudi par le Bureau américain des statistiques du travail.

Cependant, le nombre de travailleurs salariés qui sont membres de syndicats, qui s'élevait à 14,3 millions l'an dernier, a augmenté de 273 000, soit 1,9 %, par rapport à 2021, selon les données. Le nombre total de travailleurs salariés a augmenté de 5,3 millions, soit 3,9 %, la plupart étant des travailleurs non syndiqués.

"Cette augmentation disproportionnée du nombre total d'emplois salariés par rapport à l'augmentation du nombre de syndiqués a entraîné une baisse du taux de syndicalisation", a déclaré le Bureau of Labor Statistics dans un communiqué.

Les données publiées jeudi montrent que si les efforts de syndicalisation sont passés sous les feux de la rampe, ils ne se sont pas traduits par une plus grande représentation de la main-d'œuvre.

Une poussée de syndicalisation a commencé pendant la pandémie de COVID-19 aux États-Unis et a inclus des efforts sans précédent pour syndiquer les entrepôts d'Amazon.com Inc, les cafés Starbucks, les magasins de détail d'Apple Inc et les développeurs de jeux vidéo.

En décembre, le National Labor Relations Board (NLRB), l'agence chargée de faire appliquer le droit du travail américain, a facilité la tâche des syndicats pour organiser de petits groupes de la main-d'œuvre d'une entreprise, une mesure qui devait leur donner un avantage clé dans les campagnes visant à syndiquer les usines, les entrepôts, les universités et autres lieux de travail tentaculaires.

Les données sur l'affiliation syndicale sont recueillies dans le cadre de la Current Population Survey, une enquête mensuelle menée auprès d'environ 60 000 ménages admissibles qui obtient des informations sur l'emploi et le chômage au sein de la population civile des États-Unis, non institutionnelle, âgée de 16 ans et plus.