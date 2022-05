Le taux des fonds fédéraux au-dessus de 1,75% est "trop restrictif" alors que les conditions financières se détériorent - Minerd de Guggenheim

"Le taux neutre est probablement plus bas que ce que pense la Fed ... d'ici juin, lorsque le taux des fonds fédéraux devrait être d'environ 1,75 %, tout resserrement au-delà serait restrictif", a déclaré M. Minerd en marge de la réunion du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Dans leurs efforts pour maîtriser l'inflation, les responsables politiques ont sous-estimé les impacts de la réduction du bilan de la banque centrale tout en augmentant simultanément les taux, a-t-il déclaré au Reuters Global Markets Forum, ajoutant que les participants au marché sous-estimaient également ces risques.

Les prix actuels du marché placent le taux des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 2,75 % et 3,00 % d'ici la fin de 2022.

M. Minerd pense qu'une récession peut être évitée si la Fed adopte une position plus accommodante d'ici la fin de l'année, faute de quoi il en prévoit une en 2023.

Guggenheim, qui gère plus de 325 milliards de dollars d'actifs, surpondère le crédit aux entreprises et préfère les valorisations actuelles dans l'espace investment-grade à la dette à haut rendement plus risquée.

M. Minerd considère que la détérioration des conditions financières est particulièrement évidente sur les marchés du crédit, citant l'exemple de l'offre d'obligations de la place de marché de voitures d'occasion Carvana plus tôt cette année, qui a eu du mal à trouver des acheteurs avant qu'Apollo Global Management n'intervienne.

"Des preuves anecdotiques suggèrent que les banques s'éloignent du marché des prêts à effet de levier, étant donné les pertes associées à l'expérience de Carvana", a-t-il déclaré.

Guggenheim a une position baissière sur les marchés des actions, a déclaré Minerd, ajoutant que la réduction du "bêta" des actions, dans ses portefeuilles, ou de la volatilité par rapport au marché boursier global, est devenue une priorité clé.

D'autre part, le portefeuille de Guggenheim composé de sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), un secteur qui a connu une volatilité importante cette année, a surperformé le marché boursier général, a-t-il déclaré.

