Les conditions de liquidité sur les marchés monétaires interbancaires chinois ont montré des signes de tension mardi, alors que la demande saisonnière de liquidités a commencé, tandis que la décision de la banque centrale de réduire le montant des liquidités que les banques doivent mettre de côté en tant que réserves n'est pas encore entrée en vigueur.

Les taux monétaires primaires à court terme ont augmenté dans tous les domaines dans les transactions du matin, avec le prix moyen pondéré par le volume des pensions à un jour négociées sur le marché interbancaire atteignant 2,4505%, le plus élevé depuis février 2021.

Le prix moyen pondéré en fonction du volume des pensions à sept jours a également augmenté d'environ 2 points de base pour atteindre 2,2056 %.

Les traders ont déclaré que la hausse des taux monétaires à court terme était due à la demande de fonds en fin de trimestre.

Les entreprises et les institutions financières doivent généralement renforcer leurs positions de trésorerie vers la fin du mois et du trimestre pour répondre à divers besoins et exigences administratives.

Toutefois, les observateurs du marché ont déclaré qu'un tel resserrement ne devrait pas durer car les mesures officielles de soutien aux liquidités entreront bientôt en vigueur.

Les mesures d'assouplissement monétaire entreront en vigueur et pourraient contribuer à atténuer les conditions de financement serrées bientôt, a déclaré Ming Ming, économiste en chef chez Citic Securities.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré qu'elle réduirait le ratio des réserves obligatoires (RRR) pour toutes les banques de 25 points de base à partir du 27 mars.