Le taux des surendettés recule légèrement cette année (Crif)

Zurich (awp) - Le taux de personnes surendettées a légèrement reculé cette année en Suisse à 6,48% contre 6,54% en 2019. Les cantons Romands et le Tessin ont les taux les plus élevés, relève le service d'informations économiques Crif.

Le nombre absolu de débiteurs a pour sa part augmenté à 561'461 personnes en août 2020 après de 560'857 il y a un an à la même période, du fait de l'augmentation de la population.

Il existe cependant des disparités entre les régions. La Suisse romande et le Tessin ont les taux de débiteurs les plus élevés. Le canton de Neuchâtel (10,8%) est le plus mauvais élève, derrière Genève (10,2%) et Vaud (8,2%). Le Tessin et le canton du Jura avec respectivement 8,1% ont également un taux élevé.

Bâle-Ville (8,5%) compte également un nombre de surendettés bien supérieur à moyenne nationale tandis que le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures (1,6%) peut se targuer d'avoir les meilleurs payeurs.

La pandémie de coronavirus devrait également avoir des répercussions sur l'endettement privé mais le Crif s'attend à une hausse différée du taux de débiteurs en 2021.

Pour déterminer le taux de débiteurs, la société prend en compte tous les particuliers qui font l'objet de poursuites à partir de la réquisition de continuation, des faillites et des actes de défaut de biens.

