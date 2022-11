Le taux directeur de la Chine atteint son plus bas niveau depuis près de deux ans, mais le ralentissement semble passager.

Les taux directeurs ont baissé, le prix moyen pondéré en fonction du volume du repo à un jour négocié sur le marché interbancaire passant sous le seuil de 1 % pour la première fois en deux mois à 0,8532 %, son plus bas niveau depuis le 6 janvier de l'année dernière.

À la mi-journée, le repo à un jour s'est négocié à 0,8716 %, en baisse d'environ 21 points de base par rapport à la clôture précédente, et le repo à sept jours s'est établi à 1,6361 %, soit plus de 36 points de base de moins que le taux de repo inverse pratiqué par la Banque populaire de Chine (PBOC).

Les traders ont déclaré que les baisses des taux interbancaires étaient en grande partie dues à des conditions de trésorerie plus souples après que les institutions financières aient réduit leur levier financier ce mois-ci.

"Après les rachats fous d'obligations la semaine dernière, tout le monde a beaucoup de liquidités en main", a déclaré un trader d'un fonds.

Alors que la plupart des autres grandes économies augmentent leurs taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation, Pékin se concentre davantage sur le soutien d'une économie ralentie en maintenant des taux d'intérêt bas.

Et de nombreux participants au marché ont profité des faibles taux repo pour financer des opérations à effet de levier sur les obligations, ont déclaré les traders.

La semaine dernière, le marché des obligations d'État a connu ses pires chutes en une journée depuis deux ans, alors que l'appétit pour le risque s'est accru en raison des attentes croissantes d'un assouplissement progressif des restrictions strictes du COVID-19 et des mesures officielles visant à soutenir le secteur immobilier en difficulté.

Le sentiment s'est stabilisé cette semaine, la PBOC ayant drainé 170 milliards de yuans sur une base nette via des prises en pension à sept jours plus tôt dans la session. [CN/MMT]

Ces mesures sont intervenues après que la banque centrale ait drainé des liquidités à court terme du système bancaire pour la première fois en huit jours lundi.

Cependant, les marchés sont divisés quant à savoir si les baisses des taux monétaires seraient durables.

"Nous sommes plus enclins à considérer que le récent assouplissement des taux du CNY est de courte durée", a déclaré Frances Cheung, stratège des taux chez OCBC Bank.

"Et nous ne nous attendons pas à ce que les taux reviennent aux planchers observés en septembre et octobre, compte tenu de la politique économique plus favorable de la Chine, mais d'une orientation plus équilibrée de la politique monétaire."

Les médias d'État ont cité le gouverneur adjoint de la banque centrale, Pan Gongsheng, qui a déclaré que la PBOC fournirait 200 milliards de yuans de prêts aux banques commerciales pour l'achèvement des logements.

"Alors que les marchés sont certainement désireux de fixer les prix à terme, les nouveaux cas de COVID sont élevés et en hausse, ce qui devrait remettre en lumière les risques croissants de blocage", a déclaré Duncan Tan, stratège des taux de DBS, dans une note.

Pékin, la capitale, a fermé les parcs, les centres commerciaux et les musées mardi, tandis que d'autres villes ont repris les tests de masse COVID, dans la lutte contre un nouveau pic national d'infections qui a aggravé les inquiétudes concernant son économie.

Il se peut qu'il n'y ait pas plus de mesures politiques favorables à la croissance à court terme, a ajouté M. Tan, après les efforts déployés pour pousser les taux à la hausse, en disant : "Les taux pourraient continuer à se replier."