Le "taux neutre", nouvel indicateur clé de la BCE

Francfort (awp/afp) - Après une décennie d'argent pas cher, la Banque centrale européenne a relevé à deux reprises ses taux, en juillet puis à nouveau jeudi, pour tenter de calmer une inflation débridée. Mais du chemin reste à faire avant d'atteindre le taux d'intérêt dit "neutre" qui est devenu une référence clé pour la BCE mais est difficilement mesurable en réalité.

Les tenants de la politique monétaire partent du principe que les dépenses des ménages et des entreprises varient selon le taux d'intérêt réel du moment, soit le taux d'intérêt effectivement payé diminué du taux d'inflation anticipé à moyen terme, qui devrait se situer à 2%.

Lorsqu'il est en hausse, ce taux réel doit favoriser l'épargne et réduire la consommation, pour abaisser la pression sur les prix. S'il baisse, il décourage alors l'épargne et stimule la consommation et l'investissement, donc les prix.

D'après la théorie économique, il existerait un second taux d'intérêt réel dit "neutre" car il garantit le plein emploi et ainsi ne stimule ni ne ralentit l'activité économique, pour une inflation stabilisée à 2%.

"Nous n'avons pas atteint le taux neutre" mais "nous dirigeons dans cette direction", a déclaré jeudi la présidente de la BCE Christine Lagarde après que l'institution monétaire a augmenté ses trois taux directeurs de 75 points de base, pour les porter dans une fourchette entre 0,75 et 1,50%.

La BCE parle aussi de "taux terminal d'équilibre" visé dans le futur et qui de fait correspond au taux réel neutre augmenté de la cible d'inflation de 2%.

Aux Etats-Unis, plus avancés que la BCE en termes de resserrement monétaire, les taux directeurs de la Réserve fédérale se situent déjà entre 2,25 et 2,50%, près du niveau "terminal" évalué par l'institution entre 2,0 et 3,0%.

En zone euro, l'inflation a dépassé les 9% sur un an en août et les nouvelles prévisions de la BCE le voit encore au-dessus de 2% à l'horizon 2024.

Le taux de la BCE sur les dépôts bancaires, qui fait référence dans le débat, est lui passé à 0,75% en septembre, ce qui reste "très inférieur aux taux d'intérêt d'équilibre visés à terme", estime Eric Dor, directeur des Etudes Economiques de l'IESEG School of Management.

Mme Lagarde n'a pas été concrète sur le niveau du taux terminal, y voyant "une question qui va probablement agiter les débats" et sur laquelle "tout le monde aura son avis".

Si le taux réel neutre est situé quelque part entre -1% et 1% et l'inflation cible à 2%, le taux terminal d'équilibre serait donc compris entre 1% et 3%, selon M. Dor.

Dans son parcours du combattant pour terrasser l'inflation, la BCE se dit prête à fixer temporairement ses taux directeurs à un niveau nettement supérieur au taux d'intérêt terminal d'équilibre.

"Si nous devons aller plus loin que le taux (terminal), nous le ferons", a assuré jeudi Mme Lagarde.

