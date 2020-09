Le teinturier Baechler au bord du dépôt de bilan

Genève (awp) - Le groupe Baechler Teinturiers vit actuellement des heures sombres. La vénérable maison lancéenne a obtenu début septembre auprès du Tribunal civil de l'Etat de Genève un sursis concordataire définitif jusqu'au 1er mars prochain.

Sollicitée mardi par AWP, la direction de Baechler n'était pas disponible pour plus d'informations. Dans son édition à paraître mercredi, le magazine Bilan signale que malgré l'obtention du sursis concordataire, "aucun signe n'indique l'issue probable".

Fondée à Genève en 1834 et constituée en société anonyme en 1986, l'entreprise familiale spécialisée dans l'entretien des vêtements, textiles et tapis emploie aujourd'hui quelque 250 salariés répartis sur une vingtaine de sites dans toute la Suisse, notamment à Genève, Lausanne, Fribourg, Zurich, Bâle et St-Gall.

Son actionnaire actuel est, selon Bilan, LGT Capital Partners, le véhicule d'investissement spécialisé dans les placements alternatifs de la banque liechteinsteinoise éponyme cotée à la Bourse suisse.

