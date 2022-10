Le téléphone de Truss piraté par des agents russes, selon le Daily Mail

LONDRES (Reuters) - Le téléphone personnel de Liz Truss a été piraté par des agents russes lorsqu'elle était ministre britannique des Affaires étrangères, rapporte samedi le Daily Mail, sur la base de sources anonymes.

Ces agents travaillant pour le compte du Kremlin ont eu accès à des "détails top secret" de discussions entre la secrétaire au Foreign Office et les alliés de la Grande-Bretagne, en plus de messages échangés entre Liz Truss et son ami Kwasi Kwarteng, son éphémère ministre des Finances lorsque celle-ci est devenue Première ministre début septembre, avant de démissionner en octobre, affirme encore le journal britannique.

Ces messages portaient notamment sur des discussions sur la guerre en Ukraine, dont des livraisons d'armes à Kyiv. Jusqu'à une année de messages ont pu être téléchargés, ajoute le Daily Mail.

Selon le journal, ce piratage a été découvert durant la campagne interne au Parti conservateur qui a permis à Liz Truss de devenir Première ministre.

Un porte-parole du gouvernement britannique, dirigé désormais par Rishi Sunak, n'a pas souhaité commenter les "arrangements de sécurité individuels", ajoutant que l'exécutif avait de solides systèmes en place pour protéger ses membres contre les menaces cyber.

(Rédigé par Sachin Ravikumar, version française Jean-Stéphane Brosse)