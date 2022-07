Le télescope spatial Webb ouvre la porte à des découvertes encore inimaginables

Des galaxies lointaines en collision, des exoplanètes géantes et des systèmes stellaires mourants ont été les premiers sujets célestes capturés par l'observatoire de plusieurs milliards de dollars, mettant en valeur sa large gamme de capacités d'imagerie infrarouge et prouvant que le télescope fonctionne comme prévu.

La galerie des premières photos et données spectrographiques de Webb, que les astronomes ont comparées aux résultats d'un simple "entraînement à la cible" alors qu'ils préparaient le télescope pour la science opérationnelle, a également donné un aperçu de plusieurs domaines d'enquête prévus pour l'avenir.

Le programme de recherche sélectionné par concours comprend l'exploration de l'évolution des premières galaxies, le cycle de vie des étoiles, la recherche de planètes habitables en orbite autour de soleils lointains et la composition des lunes dans notre propre système solaire externe.

Mais les découvertes les plus révolutionnaires de Webb, 100 fois plus sensible que son prédécesseur de 30 ans, le télescope spatial Hubble toujours opérationnel, pourraient s'avérer être des découvertes accidentelles ou des réponses à des questions que les astronomes n'ont pas encore posées.

"Qui sait ce qui attend le JWST. Mais je suis sûr que nous aurons beaucoup de surprises", a déclaré mardi Ren Doyon, chercheur principal de l'un des instruments de Webb, l'imageur dans le proche infrarouge et le spectrographe sans fente, au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, où l'agence a dévoilé les premières images en couleur de l'observatoire.

Avec Webb ouvert sept mois après son lancement en décembre, les astronomes se préparent à "quelque chose qui se trouve là-bas et dont nous n'avions jamais imaginé l'existence", a déclaré John Mather, astrophysicien senior de la NASA, lauréat du prix Nobel, dont le travail dans les années 1990 a contribué à cimenter la théorie du "Big Bang" de la cosmologie.

MATIÈRE NOIRE, ÉNERGIE NOIRE

Mather et d'autres scientifiques ont pointé du doigt la matière noire, un échafaudage cosmique invisible et peu compris mais théoriquement influent, comme une énigme que Webb pourrait débloquer au cours de sa mission.

De même, Hubble a ouvert un tout nouveau domaine de l'astrophysique consacré à un autre phénomène mystérieux, l'énergie sombre, car ses observations des supernovas ont conduit à la découverte inattendue que l'expansion de l'univers s'accélère.

Ensemble, l'énergie noire et la matière noire sont maintenant estimées par les scientifiques comme représentant 95% de l'univers connu. Toutes les galaxies, planètes, poussières, gaz et autres matières visibles du cosmos n'en composent que 5 %.

"Ce furent d'énormes surprises", a déclaré Mather au sujet des premières découvertes de matière noire et d'énergie noire.

Amber Straughn, un scientifique adjoint du projet travaillant avec Webb, a déclaré : "Il est difficile d'imaginer ce que nous pourrions apprendre avec cet instrument cent fois plus puissant que nous ne connaissons vraiment pas encore."

La matière noire a déjà figuré en bonne place dans la toute première image de "champ profond" de Webb, une photo composite d'un amas de galaxies lointain, SMACS 0723, qui propose l'aperçu le plus détaillé à ce jour de l'univers primitif grâce à un effet de loupe appelé lentille gravitationnelle.

La masse combinée des galaxies et d'autres matières invisibles au premier plan de l'image déforme suffisamment l'espace environnant pour amplifier la lumière provenant de galaxies plus éloignées derrière elles, faisant apparaître des objets moins lumineux plus éloignés, et donc plus loin dans le temps.

Au moins l'une des minuscules taches de lumière qui "bombardent" le bord de l'image remonte à 13,1 milliards d'années, soit près de 95 % du chemin jusqu'au Big Bang, le flash cosmique théorique qui a mis l'univers en mouvement il y a 13,8 milliards d'années.

Mais comme la masse combinée calculée de toute la matière visible au premier plan est insuffisante à elle seule pour produire la faible distorsion circulaire observée dans l'image, l'effet de lentille est une preuve indirecte ferme de la présence de la matière noire.

"C'est l'outil le plus puissant dont nous disposons, en astrophysique, pour réaliser ce type d'expérience de lentille", a déclaré Jane Rigby, scientifique du projet d'exploitation Webb. "Nous ne pouvons pas détecter directement la matière noire, mais nous voyons son impact... nous pouvons voir ses effets en action."

"L'univers existe depuis longtemps, il nous suffisait de construire un télescope pour voir ce qu'il y avait là", a-t-elle ajouté.

Une nouvelle lumière a également été apportée de manière inattendue par la première analyse spectrographique de Webb d'une exoplanète dans un système solaire lointain, dans ce cas une géante gazeuse à peu près de la taille de Jupiter surnommée WASP-96 b.

La mesure des longueurs d'onde de la lumière filtrée par l'atmosphère de l'exoplanète alors qu'elle tournait autour de son propre soleil a clairement révélé la signature moléculaire de la vapeur d'eau dans les nuages et la brume, des caractéristiques que les scientifiques ont été surpris de découvrir.

"Il y a des découvertes dans ces données", a déclaré Eric Smith, scientifique du programme Webb. "Nous faisons des découvertes et nous n'avons même pas encore commencé à essayer".