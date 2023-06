La comparution de cinq heures du prince Harry et son attaque en règle contre la presse à sensation devant la Haute Cour de Londres, mardi, feront la une des journaux du monde entier, mais il est peu probable que cela soit décisif pour le procès du roi contre l'éditeur qu'il poursuit en justice.

À son arrivée à la Haute Cour de Londres, il a brièvement souri aux médias massés à l'extérieur.

Mais une fois à l'intérieur, sa haine bien documentée des tabloïds est apparue clairement lorsque le fils cadet du roi Charles s'en est pris au comportement "ignoble" de certains journalistes, alors qu'il devenait le premier membre de la famille royale britannique à témoigner devant un tribunal depuis plus de 130 ans.

Harry n'a pas seulement critiqué la presse, rompant ainsi avec le protocole royal d'apolitisme. Il a également décrit le gouvernement comme étant "au plus bas".

"La démocratie échoue lorsque votre presse ne parvient pas à examiner le gouvernement et à lui demander des comptes, et choisit au contraire de s'allier à lui pour garantir le statu quo", a-t-il écrit dans sa déclaration de témoin.

D'abord un peu craintif, Harry s'est peu à peu détendu sous les questions d'Andrew Green, l'avocat représentant Mirror Group Newspapers (MGN), qui a commencé par s'excuser auprès du prince pour le seul cas où MGN a admis avoir recueilli des informations illégales.

Dans son témoignage, Harry a fait référence à plusieurs reprises à sa suspicion que la collecte illégale d'informations avait été utilisée pour produire des articles sur lui, alors qu'on lui a suggéré qu'il ne pouvait pas en être sûr.

Harry a même réussi à faire quelques blagues, comparant ses manipulations de liasses de documents à une "séance d'entraînement" et disant avec un sourire, lorsqu'on lui a dit que des informations avaient déjà été rapportées dans la presse, que "cela ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai" : "Cela ne veut pas forcément dire que c'est vrai".

UNE ÉNORME SYMPATHIE

M. Green a alterné entre la politesse et l'empathie - déclarant à un moment donné à Harry que "tout le monde, j'en suis sûr, compatit énormément à l'extraordinaire degré d'intrusion de la presse" dont il avait été victime - et des questions plus directes et combatives.

À un moment donné, il a demandé : "N'êtes-vous pas, Prince Harry, dans le domaine de la spéculation totale ?"

Harry a déclaré à plusieurs reprises qu'il fallait demander au journaliste qui avait écrit les articles où il avait obtenu l'information.

Jane Kerr, l'ancienne rédactrice en chef du Daily Mirror, dont la signature apparaît sur 10 des 33 articles examinés par la Cour, doit témoigner mercredi.

M. Green, qui a passé en revue les 33 articles un par un lors du procès, a suggéré que l'information pouvait provenir d'un membre du public ou même du palais de Buckingham lui-même.

L'avocat a également montré comment les informations contenues dans certains articles avaient déjà été publiées par d'autres journaux quelques jours auparavant, suggérant qu'une collecte illégale d'informations était peu probable.

Harry a déclaré qu'il pensait que les articles de MGN étaient toujours le produit d'une collecte illégale d'informations, car les journalistes - qui "seraient soumis à une énorme pression pour livrer la marchandise" - auraient utilisé des méthodes illégales pour suivre les histoires.

Le prince retournera au tribunal mercredi, où il sera confronté à deux heures et demie de contre-interrogatoire de la part de M. Green, avant que son propre avocat, David Sherborne, ne lui pose quelques questions.

Le témoignage de Harry sera ensuite largement pris en compte dans les conclusions finales à la fin du mois, lorsque Sherborne et Green débattront probablement de la crédibilité de son récit.

Mais, en fin de compte, il appartiendra au juge de décider si le témoignage de Harry prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a été victime de piratage informatique et de collecte illégale d'informations.

Le juge a dit au prince Harry qu'il ne pouvait pas discuter de son témoignage avec qui que ce soit pendant la nuit, ce à quoi le prince a répondu en plaisantant : "Pas mes enfants, monseigneur ? Il se pourrait bien que je leur envoie un FaceTim".