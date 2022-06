Le temps d'arrêt des pionniers de la K-pop BTS laisse les fans en larmes et les investisseurs en colère.

Beaucoup de Sud-Coréens ont réagi avec choc et consternation à la nouvelle de mardi qui, avec certains de ses sept membres approchant de l'âge du service militaire, a également déclenché des spéculations sur l'avenir d'un groupe dont les tubes optimistes et les messages de responsabilisation des jeunes en ont fait des stars mondiales. "Je pouvais m'identifier à eux lorsqu'ils versaient des larmes et nous disaient honnêtement ce qu'ils ressentaient", a déclaré à Reuters Nini Lee, une fan, depuis un café de Séoul où elle s'était réunie avec d'autres fans. "Leur voix m'a donné une force énorme lorsque j'ai eu des moments difficiles, et je n'ai plus peur de tels vents contraires ... Maintenant, je veux leur donner ma voix du courage". Kim Young-sun, qui dirige le café, a déclaré qu'elle se sentait désolée qu'en tant que fan, elle ait seulement voulu plus de BTS à un moment où ils avaient des difficultés, leur souhaitant une pause bien méritée pour recharger leurs batteries.

Le leader de BTS et rappeur RM, dans une vidéo larmoyante publiée mardi à l'occasion du neuvième anniversaire du groupe qui est devenu l'année dernière le premier groupe asiatique à remporter le titre d'artiste de l'année aux American Music Awards, a déclaré qu'il s'était "senti coupable et avait eu peur" de demander le repos dont il avait désespérément besoin. Le chanteur Jimin a déclaré qu'ils luttaient pour trouver leur identité dans ce qu'il a appelé un "processus épuisant", tandis que RM a également déploré que l'industrie de la K-pop ne puisse pas fournir aux jeunes artistes "le temps de mûrir". Sur les médias sociaux, d'autres fans ont reproché au groupe de gestion de BTS, HYBE, de pousser sans relâche pour de nouveaux albums et d'autres opportunités de gagner de l'argent. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. "L'industrie de la K-pop et des idoles a longtemps fonctionné sur un système lucratif où les stars ne peuvent pas prendre de repos même lorsqu'elles se sont épuisées", a déclaré Jung Duk-hyun, un critique culturel sud-coréen.

LA "DYNAMITE" DE L'ACTIONNAIRE

L'annonce inattendue de mardi a alimenté la colère des investisseurs de HYBE, qui est entrée en bourse il y a deux ans et dont les actions ont plongé de 25 % mercredi, effaçant près de 2 trillions de wons (1,55 milliard de dollars) de sa valeur boursière.

"Ils ont planté de la 'dynamite' dans le cœur des actionnaires", a écrit l'un d'entre eux sur une plateforme d'échange d'actions de Samsung Securities, en référence à l'une des chansons à succès du groupe. Les actions de HYBE avaient enregistré des performances relativement faibles au cours des derniers mois, et le directeur général de l'entreprise ainsi que certains membres de BTS ont déchargé des actions pour un montant total de 10 milliards de wons (7,75 millions de dollars) en décembre. Tous les hommes sud-coréens valides sont soumis à environ deux ans de service militaire, et le membre le plus âgé de BTS, Jin, doit commencer son service l'année prochaine. Un projet de loi visant à accorder des exemptions militaires aux artistes de renommée mondiale est en attente au parlement, au milieu d'un débat prolongé sur la question de savoir si BTS mérite des avantages similaires à ceux dont bénéficient les athlètes sportifs. Lee Ki-hoon, un analyste de Hana Financial Investment Co. Ltd, a écrit dans un rapport que le manque d'activité publique de BTS, y compris l'impact du service militaire, pourrait entraîner une perte de revenus de 750 milliards de wons en 2023. (1 $ = 1 290,1600 wons)