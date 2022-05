Le temps du remboursement, l'Italie cherche à alléger le fardeau des prêts COVID

Dolce e Amaro, ou doux-amer, en effet.

La dette était une bouée de sauvetage pendant la pandémie du COVID-19, lorsque les gouvernements européens se sont précipités pour garantir les prêts afin de maintenir les entreprises à flot. Aujourd'hui, c'est un fardeau que Polidori et d'autres petites entreprises ne peuvent plus se permettre de supporter, alors que le conflit en Ukraine fait grimper en flèche les factures d'énergie et le coût des denrées alimentaires, rendant ainsi la vie plus difficile.

La situation est plus aiguë en Italie, qui a souscrit 277 milliards d'euros (292 milliards de dollars) de dettes d'entreprises liées au COVID, soit beaucoup plus que les autres pays européens, et dont l'économie, qui dépend de l'industrie manufacturière, est fortement exposée à la flambée des prix du pétrole et du gaz.

Certaines des 2,7 millions de petites et moyennes entreprises (PME) italiennes qui ont contracté une dette garantie par l'État, dont Polidori, sont confrontées au premier test de leur capacité à honorer leurs dettes lorsque les remboursements de capital commencent en juin.

Pour éviter une vague de fermetures et de ventes forcées d'entreprises, l'Italie cherche une solution de contournement impliquant le spécialiste public des créances douteuses, AMCO.

Rome a discuté avec les autorités de l'Union européenne d'un plan selon lequel AMCO superviserait l'achat de prêts aux PME auprès des créanciers, ont déclaré quatre personnes à Reuters. La proposition exigerait que la vente ait lieu avant que les banques n'utilisent les garanties d'État sous-jacentes et lancerait un processus qui pourrait mettre les entreprises au bord du gouffre si elles sont incapables de payer.

AMCO gérerait plutôt les prêts dans le but d'aider les entreprises à se remettre sur pied, ont dit les personnes.

Bruxelles doit toutefois s'assurer que le système ne viole pas les règles de la concurrence en permettant aux banques de se décharger des prêts sur AMCO à des conditions favorables, potentiellement supérieures aux prix du marché. Les discussions ont pris plus de temps que prévu et une conclusion n'est pas encore en vue, ont déclaré deux sources proches des pourparlers.

"Nous ne pouvons pas préjuger du moment ou du résultat de ces contacts", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne.

Rome a déjà mis de côté plus de 50 milliards d'euros (53 milliards de dollars) pour couvrir les pertes potentielles sur la dette des entreprises qu'elle a garantie, ce qui signifie que ses objectifs de déficit budgétaire ne sont pas menacés par une augmentation des défauts de paiement.

Mais les retombées politiques potentielles d'une vague de fermetures d'entreprises sont au premier plan des préoccupations des décideurs politiques, en particulier avec une élection générale prévue au printemps prochain.

"L'État doit trouver une solution pour les entreprises qui ont reçu des prêts garantis pendant la pandémie et qui ont maintenant du mal à suivre les paiements alors que les prix de l'énergie menacent leur activité", a déclaré à Reuters Antonio Misiani, responsable économique du Parti démocratique de centre-gauche, le parti au pouvoir.

LA GUERRE CHANGE LA DONNE

Autrefois épicentre européen de la pandémie, le stock de prêts aux entreprises COVID-19 garantis par l'État en Italie est presque le double de celui de la France et de l'Espagne, et près de cinq fois plus important que les 57 milliards d'euros souscrits par l'Allemagne, la plus grande économie de la région.

Selon le type de prêt, les garanties de l'État dans la plupart des pays européens couvrent entre 80 et 90 % des dettes, les banques devant assumer la perte résiduelle en cas de défaillance des emprunteurs.

Les détails du calendrier de remboursement en Italie ne sont pas publics, mais une personne ayant connaissance de la question a déclaré que les paiements en capital sur quelque 20 milliards d'euros de dettes garanties par l'État étaient dus le mois prochain.

Les congés de paiement de la dette et le financement garanti par l'État ont aidé les faillites italiennes à tomber à 7 160 en 2020, leur plus bas niveau en 12 ans, avant de rebondir de 19 % en 2021, selon Euler Hermes. L'assureur-crédit commercial appartenant à Allianz voit une augmentation de 8% cette année, suivie d'une nouvelle hausse de 15% à 10 500 en 2023.

"Les perspectives de faillites d'entreprises n'étaient pas si inquiétantes il y a encore quelques mois, mais la guerre a changé la donne. De nouvelles garanties sont fournies, mais il n'y a toujours pas de cadre pour traiter les garanties existantes", a déclaré un fonctionnaire du gouvernement italien, qui a refusé d'être nommé.

Bruxelles a déjà assoupli temporairement les règles de l'UE en matière d'aides d'État pour contrer les perturbations causées par le conflit ukrainien. Lundi, l'Italie a approuvé des garanties d'État sur la dette bancaire pour le second semestre 2022 réservées à 26 secteurs durement touchés par la guerre tels que la céramique, le verre et le papier.

Elle a également donné à l'agence de crédit à l'exportation SACE la possibilité de renégocier quelque 34 milliards d'euros de prêts COVID qu'elle a accordés à de grandes entreprises, en prolongeant leur échéance jusqu'à 20 ans.

Les prêteurs italiens aimeraient disposer d'une mesure similaire pour les prêts aux PME, qui s'élèvent à environ 243 milliards d'euros et étaient garantis par le créancier public MCC.

Les banques souhaitent que la MCC puisse également, comme la SACE, les allonger en les renégociant et en proposant une garantie de l'État aux prix du marché, a déclaré une personne ayant connaissance du dossier.

Cela va à l'encontre de la proposition de Rome, dont les banques se méfient car elle les obligerait à fournir un financement et à convenir avec l'AMCO des conditions auxquelles elles transféreraient les prêts à un véhicule géré par l'AMCO.

"Les banques italiennes considèrent qu'une extension de l'échéance des prêts garantis par l'État est la meilleure solution", a déclaré Rony Hamaui, professeur d'économie à l'université Cattolica de Milan.

Quel que soit l'accord conclu entre Bruxelles et Rome, il sera trop tard pour Polidori, le propriétaire du café.

"Depuis que mon partenaire commercial est parti pendant le COVID, je travaille des journées de 13 heures, mais dernièrement, je n'ai pas gagné assez pour payer le loyer. L'électricité est hors de contrôle et les prix des aliments aussi. Ma boulangerie facture un supplément de 16 % pour les brioches", dit-il.

"Si j'arrive à vendre, je peux tenter de régler mes factures et de rembourser l'État. Jusqu'à présent, je n'ai eu à payer que des intérêts sur ce prêt, mais l'État va forcément s'en prendre à moi à un moment ou à un autre."

(1 $ = 0,9485 euros)