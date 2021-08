Le temps est venu d'éteindre les flammes de l'arthrite

TORONTO, 30 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans chaque ville et village de notre pays, des Canadiens de tous âges sont privés de leur mobilité, du temps avec leurs amis et leur famille et, dans certains cas, de leur gagne-pain.



Le feu de l’arthrite brûle chez six millions d’entre nous. L’arthrite est la maladie chronique la plus courante au Canada et elle est incurable. Pourtant, pour la plupart des gens, la douleur brûle en silence. La maladie n’est pas prise au sérieux.

Le temps est venu de changer cette réalité.

Septembre est le Mois de la sensibilisation à l’arthrite et la Société de l’arthrite s’engage à combattre le feu par le feu.

« L’arthrite est une maladie sérieuse, point final. Pendant trop longtemps, les personnes atteintes d’arthrite ont dû convaincre les autres de la gravité de leur état et du bien-fondé de leur douleur », de déclarer Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite. « Nous sommes là pour tirer la sonnette d’alarme et faire disparaître l’expression « c’est juste de l’arthrite ». Parce que l’arthrite n’a rien de juste. »

Pendant le Mois de la sensibilisation à l’arthrite, la Société de l’arthrite lancera une nouvelle campagne audacieuse que vous pourrez voir sur des panneaux d’affichage, des affiches numériques, des vidéos et des messages sur les médias sociaux tels que :

Plus de 100 types d’arthrite, c'est plus de 100 types de douleur.

Dire à quelqu’un « c’est juste de l’arthrite », c’est incendiaire.

L’arthrite juvénile n’est pas un jeu d’enfant.



L’arthrite englobe plus d’une centaine d’affections qui frappe des personnes de tous âges, y compris des tout-petits et des personnes âgées. L’idée que l’arthrite est une maladie qui se manifeste avec la vieillesse est fausse. En fait, l’arthrose est la forme d’arthrite la plus courante et elle est plus fréquente chez les moins de 65 ans que chez les plus âgés.

Une étude récente a révélé que 30 % des personnes atteintes d’arthrose ont reçu leur diagnostic avant l’âge de 45 ans. L’arthrose est une maladie progressive des articulations qui entraîne la destruction du cartilage articulaire et de l’os sous-jacent.

« L’arthrite est l’une des principales causes d’invalidité et empêche de nombreuses personnes de faire partie de la population active ou de fréquenter l’école. C’est du sérieux! », de dire Mme Barbato.

« Nous nous engageons à fond dans nos efforts visant à promouvoir la connaissance et la compréhension de l’arthrite, car nous avons une maladie à combattre et nous avons besoin de l’appui de tous. »

Dans le cadre du Mois de la sensibilisation à l’arthrite, des points d’intérêt seront illuminés en bleu dans tout le pays, notamment les édifices du Parlement à Victoria, la tour de Calgary, l’immense panneau d’affichage de Toronto, les chutes du Niagara et l’hôtel de ville de Halifax.

« Nous allons briller de mille feux d’un océan à l’autre. Nous ne serons plus invisibles. », d’ajouter Mme Barbato.

À propos de la Société de l’arthrite

La Société de l’arthrite, l’organisme de bienfaisance national canadien, est dédiée à combattre le feu de l’arthrite par le feu de la recherche, de la défense de la cause et de l’information et du soutien. Grâce au soutien de nos donateurs et de nos bénévoles, nous donnons tout ce que nous avons pour enrayer l’arthrite afin que les personnes qui en sont atteintes puissent profiter pleinement de la vie sans arthrite. La Société de l’arthrite est agréée par le Programme de normes d’Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez arthrite.ca.

