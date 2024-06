Le temps pluvieux et les pressions constantes liées au coût de la vie ont continué à peser sur les consommateurs britanniques en mai, une enquête montrant la plus faible croissance des dépenses depuis plus de trois ans.

Barclays a déclaré que les dépenses effectuées avec les cartes de débit et de crédit de ses clients n'ont augmenté que de 1,0 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance annuelle de 1,6 % enregistrée le mois précédent et la plus faible augmentation depuis février 2021.

Mardi également, l'organisme commercial British Retail Consortium a déclaré que les ventes dans les magasins de ses membres ont augmenté de 0,7 % sur une base annuelle, en hausse par rapport à la baisse de 4,0 % enregistrée en avril, mais beaucoup plus faible que la croissance de 3,9 % enregistrée un an plus tôt.

Ni les données de Barclays ni celles du BRC ne sont ajustées pour tenir compte de l'inflation, qui était de 2,3 % en avril, de sorte que le volume des biens et des services achetés en mai a probablement diminué.

En mai, certaines régions d'Angleterre ont reçu un mois de pluie en une seule journée, selon les données du Met Office, ce qui a incité les consommateurs à rester chez eux. Les précipitations globales ont été supérieures de 16 % à la moyenne pour l'ensemble du Royaume-Uni.

"Malgré un week-end férié fort pour les détaillants, l'amélioration minimale des conditions météorologiques pendant la majeure partie du mois de mai n'a permis qu'un modeste rebond des ventes au détail le mois dernier", a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du BRC.

L'économie britannique a connu une légère récession au second semestre de l'année dernière, mais a enregistré une forte croissance trimestrielle de 0,6 % au cours des trois premiers mois de cette année.

Le mois dernier, le Premier ministre Rishi Sunak a convoqué des élections pour le 4 juillet - contrairement à ce que l'on pensait généralement, à savoir qu'il attendrait jusqu'en octobre ou novembre -, ce qui, selon certains analystes, reflétait l'idée que les électeurs ne se sentiraient pas plus à l'aise plus tard dans l'année.

Barclays a déclaré que 87 % des consommateurs interrogés étaient préoccupés par l'augmentation des factures des ménages, en particulier la taxe d'habitation, les factures de téléphonie mobile et à large bande et les factures d'eau. Près de la moitié des consommateurs ont déclaré qu'ils réduisaient leurs dépenses discrétionnaires, par exemple en dépensant moins pour les vêtements d'été.

Les données de Barclays étaient basées sur les dépenses effectuées entre le 20 avril et le 17 mai, tandis que les chiffres du BRC couvraient la période du 28 avril au 25 mai.