Le thème de la transition écologique est promis à un bel avenir, souligne Pictet Wealth Management

La forte progression de ventes de détail aux États-Unis en janvier, la volonté de la secrétaire du Trésor américain Janet Yellen de mener une politique budgétaire expansionniste et la réduction du nombre de cas de Covid ont poussé les taux américains à la hausse, observe César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. Les taux longs réels américains se situent désormais en territoire positif, ce qui suscite des inquiétudes quant aux répercussions sur les marchés actions.



Prenant le temps de digérer la hausse rapide des taux obligataires, les marchés actions ont marqué une pause la semaine dernière.



Souvent, le niveau des taux importe moins que la vitesse à laquelle ils augmentent, et lorsque les taux réels commencent à bouger, la prudence commande de surveiller les multiples de valorisation des actions, souligne l'expert.



Pictet Wealth Management sous-pondère les obligations souveraines et pense que la volatilité boursière restera importante étant donné le contexte actuel.



La vague de froid extrême qui s'est abattue sur le Texas a gelé le réseau électrique, privant des millions de personnes d'électricité et d'eau chaude.



La semaine dernière également, Bill Gates a fait les gros titres suite à la publication de son livre " Climat : comment éviter un désastre ? ".



Pictet Wealth Management croit fermement à la transition écologique vers un avenir plus durable et est convaincu que les investissements liés à ce thème sont promis à un bel avenir.