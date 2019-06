Bourse de Paris : Le tic-tac de la Fed endort des marchés

Les temps forts économiques du jour

La solution de facilité, ce matin, aurait été de reprendre mon commentaire de la veille, puisque le marché est toujours dans l'attente de son concentré de Fed en perfusion. La banque centrale américaine annoncera vraisemblablement demain soir à 20h00 que ses taux restent inchangés (probabilité d'environ 80%). Mais les financiers attendent surtout des signes qu'une baisse de taux aura bien lieu lors de la réunion suivante, programmée le 31 juillet. Les outils de marché chiffrent à plus de 80% l'anticipation d'un assouplissement monétaire dans un mois et demi. La Réserve fédérale est prise au piège du politique, du géopolitique même, et des marchés boursiers.Par conséquent, sauf imprévu, il ne devrait pas se passer grand-chose d'ici demain soir. En Europe, le Salon aéronautique du Bourget offre un peu d'animation, comme à son habitude, avec sa litanie d'accords. Généralement, le jeu des pronostics cherche à déterminer qui sera le gagnant de la biennale entre Airbus et Boeing . Mais pas en 2019, car le vainqueur est presque certainement l'Européen, tant son rival accumule les mauvaises nouvelles.Les investisseurs gardent un œil sur le Moyen-Orient après que les Etats-Unis eurent annoncé le déploiement d'un millier de soldats additionnels pour sécuriser le Golfe Persique, en réaction à l'attaque de deux tankers, attribuée à l'Iran, la semaine dernière. Jusqu'à présent, la montée en tension n'a pas vraiment profité au baril, mais cela reste un point de vigilance. Je signalerai enfin deux tendances qui commencent à prendre du poids dans l'actualité financière, dont nous serons sûrement appelés à reparler dans les mois qui viennent (et qui n'ont rien à voir entre elles). D'abord, la masse de dette US accumulée par la Chine est sur son plus bas niveau des deux dernières années, une évolution à suivre dans le contexte de guerre commerciale. Ensuite, le Private Equity est en plein boom et n'est évidemment pas étranger à la désaffection manifeste des entreprises pour les marchés boursiers dans certaines régions du monde.Les indicateurs avancés européens évoluent en ordre dispersé autour de l'équilibre tôt ce matin. En Asie, le vert domine, hormis au Japon.La journée macro-économique débutera à 10h00 par une intervention publique du président de la BCE, Mario Draghi, lors du forum annuel de la banque centrale à Sintra, au Portugal. A 11h00, l'enquête ZEW du moral des financiers allemands rendra son verdict, en même temps que la lecture finale de l'inflation européenne du mois de mai. Aux États-Unis, les statistiques sur les permis de construire et les mises en chantier sont attendues à 14h30.L'euro remonte à 1,1231 USD, tandis que l'once d'or se stabilise à 1341 USD. Le pétrole a reculé hier et ce négocie ce matin 51,87 dollars pour le WTI et 60,88 USD pour le Brent. Le T-Bond US affiche un rendement de 2,079% à 10 ans, en baisse. L'ascension du Bitcoin se poursuit, malgré un léger reflux ce matin, à 9280 USD.