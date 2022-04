Le tireur de Parkland, Cruz, risque un procès pénal pour avoir tué 17 personnes

Nikolas Cruz a plaidé coupable en novembre à 17 chefs d'accusation de meurtre. Maintenant, un jury déterminera s'il doit être condamné à la prison à vie ou à la peine de mort.

La constitution du jury devrait prendre plusieurs semaines, et cette phase du procès pourrait durer plusieurs mois, selon les experts juridiques.

Cruz était un étudiant de 19 ans expulsé avec des antécédents de problèmes de santé mentale et de comportement au moment des meurtres, les procureurs ont déclaré lors de son procès l'année dernière.

Selon la loi de Floride, le jury doit être unanime dans sa décision pour recommander à un juge de condamner Cruz à être exécuté. Si l'un des 12 jurés s'y oppose, Cruz sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Parmi les circonstances atténuantes que la défense demandera au jury de prendre en compte, il y a les lésions cérébrales de Cruz dues à l'abus de drogues et d'alcool de sa mère pendant la grossesse, sa longue histoire de troubles mentaux et les allégations selon lesquelles il a été abusé sexuellement et brimé.

Certains des adolescents qui ont survécu au saccage mortel de Cruz ont formé "March for Our Lives", une organisation qui a appelé à une législation sur le contrôle des armes à feu, comme l'interdiction des fusils d'assaut.

En mars 2018, le groupe a organisé une marche télévisée à l'échelle nationale à Washington qui a suscité des centaines de rassemblements similaires dans le monde entier. Cruz avait 18 ans lorsqu'il a acheté légalement auprès d'un marchand d'armes agréé le fusil de style AR-15 utilisé lors de la fusillade.

