Le tireur de la synagogue de Pittsburgh doit être condamné à mort par un juge

Un juge fédéral devait officiellement condamner Robert Bowers à la peine de mort jeudi pour avoir tué 11 fidèles à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh en 2018, l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, a rapporté le New York Times.

L'audience de détermination de la peine intervient un jour après qu'un jury a voté à l'unanimité pour la peine de mort après avoir déclaré Bowers coupable de 63 chefs d'accusation, dont 11 chefs d'accusation d'obstruction au libre exercice de croyances religieuses entraînant la mort. Des proches des victimes de Bowers devraient s'adresser au juge Robert Colville lors de l'audience au tribunal de district de Pittsburgh, dans l'ouest de la Pennsylvanie. Le juge est tenu de prononcer la peine votée par le jury. Au cours du procès, les avocats de la défense n'ont pas contesté que Bowers avait planifié et exécuté l'attaque de la synagogue pendant les offices du sabbat matinaux, au cours desquels il a parcouru le bâtiment en tirant sur tous ceux qu'il trouvait à l'aide d'un fusil semi-automatique et de trois pistolets. Les avocats de Bowers ont plaidé en vain qu'il souffrait d'une maladie mentale de longue date et qu'il délirait, de sorte que le jury devait lui épargner la peine de mort et le condamner à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. Les 12 jurés ont entendu le témoignage de certains des survivants de l'attentat et se sont vu présenter des photos du carnage et des preuves de l'antisémitisme de Bowers, notamment de nombreux messages attaquant les Juifs publiés sur un site web d'extrême droite dans les mois qui ont précédé l'attentat. Le ministère américain de la justice a instauré un moratoire sur les exécutions fédérales pendant qu'il réexamine la question de la peine de mort, que M. Biden s'était engagé à abolir lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Bowers rejoindra les 41 autres condamnés à mort fédéraux, détenus dans des cellules proches de la chambre d'exécution du gouvernement américain à Terre Haute, dans l'Indiana.