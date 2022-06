Le tireur présumé de Buffalo sera mis en accusation pour terrorisme domestique et 24 autres chefs d'accusation.

Payton Gendron, 18 ans, comparaîtra à une audience de 14 heures ET (18 heures GMT) devant la juge Susan Eagan du tribunal du comté d'Erie après qu'un grand jury ait rendu un acte d'accusation de 25 chefs, selon le procureur du comté d'Erie, John Flynn.

Selon les autorités, Gendron visait les Noirs lorsqu'il a conduit pendant trois heures depuis son domicile près de Binghamton, dans l'État de New York, et a abattu 13 personnes avec un fusil d'assaut semi-automatique dans un magasin Tops à Buffalo, tuant 10 personnes lors de l'attaque du 14 mai.

Le premier chef d'accusation de l'acte d'accusation - terrorisme domestique motivé par la haine - accuse Gendron d'avoir perpétré l'attaque "en raison de la race et/ou de la couleur perçue de cette ou ces personnes" blessées et tuées.

Gendron fait également face à 10 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et 10 chefs d'accusation de meurtre au second degré, tous en tant que crimes haineux. Le grand jury, qui décide s'il existe des preuves suffisantes pour traduire un défendeur en justice, a également retenu trois chefs d'accusation de tentative de meurtre en tant que crimes haineux et un seul chef d'accusation de possession illégale d'une arme.

Le tireur a diffusé en temps réel la vidéo de l'attaque sur une plateforme de médias sociaux après avoir mis en ligne du matériel suprématiste blanc montrant qu'il s'était inspiré de précédentes tueries à caractère raciste, ont indiqué les autorités.

La fusillade, ainsi que le massacre d'une école la semaine dernière à Uvalde, au Texas, qui a fait 19 morts parmi les enfants et deux enseignants, a relancé un débat national de longue date sur les lois américaines sur les armes à feu.

Quelques heures après l'attaque de Buffalo, Gendron a plaidé non coupable à un seul chef d'accusation d'homicide au premier degré lors d'une première comparution. Il risque la prison à vie sans libération conditionnelle s'il est reconnu coupable. L'État de New York ne connaît pas la peine capitale.

La loi new-yorkaise sur les crimes de haine liés au terrorisme intérieur, proposée après une fusillade de masse visant des Mexicains dans un magasin Walmart à El Paso, au Texas, est entrée en vigueur le 1er novembre 2020.