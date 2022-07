Le tireur présumé de l'attaque du défilé du 4 juillet à Chicago sera bientôt inculpé

Dans des interviews accordées à des chaînes de télévision, Mme Rotering a déclaré que la communauté de 30 000 habitants était encore sous le choc de l'attaque de lundi.

"Cette tragédie n'aurait jamais dû arriver à nos portes", a-t-elle déclaré à NBC News. "En tant que petite ville, tout le monde connaît quelqu'un qui a été directement affecté par cela et, bien sûr, nous sommes tous encore sous le choc."

Un jour avant, les rues étaient parées de rouge, blanc et bleu alors que les familles regardaient la parade annuelle de la fête de l'Indépendance. Les enfants agitaient des drapeaux américains tandis que les parents et les grands-parents se détendaient sur des chaises pliantes.

Alors que le défilé commençait à défiler dans le centre-ville, la police a déclaré que le tireur était monté sur le toit d'un commerce à l'aide d'une échelle dans une ruelle, puis, sans préavis, avait ouvert le feu avec un fusil d'assaut sur la foule en contrebas.

Lundi soir, la police a annoncé qu'elle avait un suspect, Robert E. Crimo III, 22 ans, en détention après qu'il se soit rendu aux autorités. La police a déclaré qu'elle ne savait pas quel était le motif de la fusillade.

Un général quatre étoiles à la retraite, qui a souhaité ne pas être nommé, a déclaré qu'il était dans la foule lorsque les coups de feu ont commencé, et qu'il a pris une de ses petites-filles dans ses bras avant de courir pour se mettre à l'abri dans l'épicerie Sunset Foods de l'autre côté de la rue.

"Elles étaient mortes de peur, elles ne savaient pas ce qui se passait", a-t-il dit alors qu'il était en larmes. "Je la tenais contre ma poitrine et elle a dit plus tard à ma fille 'le cœur de grand-père battait'."

L'homme de 72 ans a dit qu'il était avec sa famille, y compris ses petits-enfants jumeaux, au défilé. Il a dit qu'il avait servi dans l'armée pendant 30 ans. "Je pensais en avoir fini avec ces bêtises", a-t-il dit.

Les blessés étaient âgés de 8 à 85 ans, dont quatre ou cinq enfants, selon la police.

Les fusillades de masse sont devenues récurrentes aux États-Unis. L'attaque de lundi est survenue moins de deux mois après qu'un tireur a assassiné 19 écoliers et deux enseignants dans une école primaire à Uvalde, au Texas, et 10 jours après qu'un homme a abattu 10 personnes dans une épicerie à Buffalo, dans l'État de New York.

UN SUSPECT DE 22 ANS

Mme Rotering, maire de la ville, a déclaré qu'elle connaissait le suspect lorsqu'il était un petit garçon et un louveteau et qu'elle était chef de louveteaux.

"Que s'est-il passé ? Comment quelqu'un a-t-il pu devenir aussi en colère, aussi haineux ?" a-t-elle déclaré.

Les médias sociaux et autres publications en ligne rédigés par des comptes qui semblaient être associés à Crimo ou à son alias de rappeur, Awake The Rapper, présentaient souvent des images ou des messages violents.

Une vidéo musicale postée sur YouTube sous Awake The Rapper, par exemple, montrait des dessins d'un personnage en bâton tenant un fusil devant un autre personnage étalé sur le sol.

Mme Rotering a déclaré mardi qu'elle ne savait pas d'où venait l'arme utilisée par le tireur, mais a ajouté qu'elle avait été obtenue légalement.

"Notre nation doit avoir une conversation sur ces événements hebdomadaires impliquant le meurtre de dizaines de personnes avec des armes obtenues légalement", a-t-elle déclaré.

L'attaque survient alors que les Américains poursuivent le débat sur le contrôle des armes à feu et sur la question de savoir si des mesures plus strictes peuvent empêcher les fusillades de masse qui se produisent si fréquemment aux États-Unis.

La Cour suprême des États-Unis a déclaré le mois dernier qu'il existe un droit constitutionnel de porter des armes en public, dans une décision qui a également facilité la tâche des groupes pro-armes pour annuler les réglementations modernes sur les armes à feu. Depuis lors, la Cour a rejeté une décision d'un tribunal fédéral inférieur confirmant l'interdiction des armes d'assaut dans le Maryland.

Le mois dernier, le Congrès a adopté sa première grande réforme fédérale sur les armes à feu en trois décennies, en fournissant un financement fédéral aux États qui appliquent des lois de "drapeau rouge" destinées à retirer les armes à feu des personnes jugées dangereuses.

La loi n'interdit pas la vente de fusils d'assaut ou de chargeurs à grande capacité, mais prend certaines mesures en matière de vérification des antécédents en permettant l'accès aux informations sur les crimes importants commis par des mineurs.