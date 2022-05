Le tireur texan n'a rencontré aucun obstacle pour entrer dans l'école où il a tué 21 personnes

Salvador Ramos, 18 ans, a écrasé son pick-up devant l'école à 11h28 (1628 GMT) mardi, a tiré plusieurs coups de feu sur deux passants de l'autre côté de la rue et est entré par une porte non verrouillée de l'école à 11h40 (1640 GMT), a déclaré Victor Escalon, un porte-parole du département de la sécurité publique du Texas, lors d'une conférence de presse.

Escalon a déclaré que les officiers sont arrivés et sont entrés dans l'école quatre minutes plus tard mais se sont mis à l'abri après que Ramos ait tiré plusieurs coups de feu sur eux. Il s'est barricadé dans une salle de classe de quatrième année, où il a tiré sur ses victimes, pour la plupart des enfants de 9 et 10 ans, dans la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine depuis près d'une décennie.

Une heure s'est écoulée avant qu'une équipe tactique de la patrouille frontalière américaine ne fasse irruption dans la classe et ne tue Ramos, a confirmé Escalon, un délai qui a suscité des questions quant à savoir si les forces de l'ordre auraient pu intervenir plus tôt.

Le nouveau compte-rendu détaillé est apparu quelques heures après l'apparition de vidéos montrant des parents désespérés à l'extérieur de l'école primaire Robb pendant l'attaque, implorant les officiers maintenant un périmètre pour prendre d'assaut le bâtiment, certains pères devant être maîtrisés.

"C'est une question difficile", a déclaré M. Escalon lorsqu'on lui a demandé si les agents auraient dû intervenir plus tôt, ajoutant que les autorités proposeraient davantage d'informations au fur et à mesure que l'enquête avance.

Dans une vidéo publiée sur Facebook par un homme nommé Angel Ledezma, on peut voir des parents briser le ruban jaune de la police et crier aux officiers d'entrer dans le bâtiment.

"Cela fait déjà une heure, et ils n'arrivent toujours pas à faire sortir tous les enfants", dit Ledezma dans la vidéo. Il n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une autre vidéo publiée sur YouTube montre des officiers en train de maîtriser au moins un adulte. On peut entendre une femme dire : "Pourquoi laisser les enfants mourir ? Il y a des tirs là-dedans".

"On a des gars qui vont chercher les enfants", on entend un officier dire à la foule. "Ils sont en train de travailler."

Le massacre a relancé un débat national sur les lois sur les armes à feu du pays. Le président Joe Biden et ses collègues démocrates ont promis de faire pression pour de nouvelles restrictions, malgré la résistance des républicains.

Aucun officier de police armé n'était posté dans l'école. Escalon a déclaré aux journalistes que la majorité des coups de feu ont été tirés au début de l'attaque, selon les informations préliminaires.

Il a décrit une scène chaotique après l'échange initial de coups de feu, avec des officiers appelant des renforts et évacuant les étudiants et le personnel.

AUCUNE IDÉE QUE C'ÉTAIT UN ADIEU

Les enquêteurs travaillent toujours à déterminer un motif, a-t-il dit. Ramos, qui avait abandonné ses études secondaires, n'avait pas de casier judiciaire et aucun antécédent de maladie mentale. Le gouverneur Greg Abbott a déclaré mercredi que Ramos avait écrit un message en ligne à quelqu'un quelques minutes auparavant, disant qu'il était sur le point de "tirer sur une école primaire".

Ramos a commencé son carnage à la maison, où il a tiré sur sa grand-mère au visage avant de s'enfuir dans une camionnette. Sa grand-mère, qui est hospitalisée dans un état critique, a appelé la police.

Un élève de quatrième année qui se trouvait dans la classe a déclaré à une station de télévision affiliée à CBS à San Antonio que le tireur a commencé à tirer avant d'entrer, puis qu'il est entré, s'est accroupi et a dit : "Il est temps de mourir."

Le garçon, que la station n'a pas identifié, a déclaré qu'il s'était caché sous une table jusqu'à ce que la police entre dans la classe, déclenchant un échange de coups de feu.

Au moins 17 personnes ont également été blessées, dont des enfants.

Les proches des victimes ont pris la parole sur les médias sociaux pour exprimer leur angoisse face à la perte d'enfants qui ne sont jamais rentrés de l'école.

"Nous lui avons dit que nous l'aimions et que nous viendrions la chercher après l'école", a posté Kimberly Mata-Rubio sur Facebook en souvenir de sa fille, Alexandria Aniyah Rubio, une élève d'honneur de quatrième année. "Nous n'avions aucune idée que c'était un adieu".