Londres (awp/afp) - Le géant pharmaceutique britannique GSK était plombé jeudi matin à la Bourse de Londres après l'annonce d'une recommandation aux Etats-Unis impliquant des restrictions pour son vaccin Arexvy contre le virus respiratoire syncytial (VRS).

Le titre du laboratoire perdait 4,41% à 1.529 pence jeudi vers 10H50, après avoir perdu plus de 7% peu après l'ouverture.

Un comité des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) aux Etats-Unis préconise "l'utilisation systématique" de ce type de vaccins uniquement chez les adultes âgés de 75 ans et plus, et seulement pour ceux "qui présentent un risque accru de maladie grave" chez les adultes âgés de 60 à 74 ans, selon un communiqué de GSK.

Un an plus tôt, cet organisme avait permis l'utilisation d'Arexvy chez tous les adultes âgés de 60 ans et plus dans le cadre d'une "prise de décision clinique partagée" entre le patient et l'équipe médicale.

Le même comité a aussi reporté cette année "le vote sur une recommandation pour les adultes âgés de 50 à 59 ans (...) jusqu'à ce que des données supplémentaires soient disponibles", a ajouté GSK.

Pour autant, les recommandations aux Etats-Unis devraient avoir "un impact positif sur l'accès à la vaccination contre le VRS, en particulier pour les quelque 23 millions d'adultes américains âgés de 75 ans et plus", a souligné GSK dans son communiqué.

afp/ck