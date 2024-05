Le message rassurant du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à l'issue de la réunion de politique monétaire de la banque centrale pourrait ne pas calmer les investisseurs américains en actions et en obligations, alors que l'incertitude quant à la trajectoire de l'inflation intensifie l'attention portée aux données à venir.

Bien que M. Powell ait reconnu mercredi l'absence de progrès récents dans la lutte des autorités fédérales contre la hausse des prix à la consommation, il a réaffirmé que les taux d'intérêt devraient baisser cette année.

C'est un soulagement pour ceux qui craignaient que la Fed n'envisage d'autres augmentations de taux après trois mois consécutifs d'inflation plus forte que prévu.

Néanmoins, certains investisseurs pensent que le marché sera moins enclin à prendre Powell au mot cette fois-ci, après un pivot dovish très attendu en décembre, suivi de plusieurs mois de surprises à la hausse sur l'inflation et l'emploi. Une nouvelle série de données économiques solides pourrait raviver les craintes d'une hausse des taux et alimenter de nouvelles turbulences sur les actions et les obligations, ont-ils déclaré.

Les fluctuations du marché mercredi ont reflété la nervosité des investisseurs : le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,3 % après une hausse de plus de 1 % pendant la conférence de presse de M. Powell. Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans, qui évoluent en sens inverse des prix, ont chuté de près de 10 points de base.

Si la Fed est aussi dépendante des données qu'elle prétend l'être, chaque point de données sera scruté par le marché pour voir s'il signifie une hausse pour plus longtemps ou la possibilité que les hausses de taux soient de nouveau sur la table, a déclaré Steve Hooker, un gestionnaire de portefeuille chez Newfleet Asset Management.

Le premier point de données clé arrive vendredi, avec le rapport sur l'emploi américain, très surveillé. De nouvelles preuves d'un marché du travail plus fort que prévu pourraient continuer à éroder les prévisions concernant l'ampleur de la baisse des taux de la Fed cette année. Les investisseurs prévoient désormais des réductions de 35 points de base en 2024, contre plus de 150 points de base en janvier.

Des données sur tous les sujets, de l'inflation aux ventes au détail, seront publiées plus tard dans le mois.

Bien que les actions ne soient pas loin des records atteints en début d'année, leur reprise a vacillé à mesure que les attentes en matière de réduction des taux se sont amenuisées au cours des dernières semaines, ce qui a conduit le S&P 500 à enregistrer le mois dernier sa pire performance depuis septembre.

Les investisseurs obligataires sont en difficulté depuis des mois, le rendement du Trésor à 10 ans ayant augmenté de 70 points de base depuis le début de l'année.

Les attentes du marché sont passées d'un extrême à l'autre, a déclaré Paul Mielczarski, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez Brandywine Global. Il surpondère les bons du Trésor à cinq et sept ans par rapport à l'indice de référence de sa société, car il s'attend à ce que la Fed finisse par réduire ses taux plus que ne le prévoit le marché.

Naturellement, le marché est un peu prudent... et attend que les données confirment l'opinion sous-jacente de la Fed selon laquelle l'inflation peut descendre à 2 % sans qu'une récession ne soit nécessaire, a-t-il déclaré.

Certains investisseurs craignent que le temps ne soit compté pour que la Fed réduise ses taux, bien qu'il soit relativement tôt dans l'année. Blerina Uruci, économiste en chef pour les États-Unis chez T Rowe Price, pense que la Fed aura besoin d'au moins trois mois de données plus faibles que prévu pour être suffisamment confiante pour réduire les taux.

Si nous ne voyons pas la faiblesse des prix de location dans le secteur privé se traduire dans les données (sur les prix à la consommation), dans quelle mesure devrions-nous croire que l'impulsion déflationniste se poursuivra ? a déclaré Mme Uruci. Je ne pense pas que ce renversement de la tendance à l'inflation se produira assez rapidement, a déclaré M. Uruci.

D'autres s'inquiètent du fait que les taux élevés commenceront bientôt à peser sur certaines entreprises américaines. Jonathan Duensing, responsable des titres à revenu fixe américains chez Amundi US, privilégie les titres de créance d'entreprises de qualité, en partie parce qu'il pense qu'une période prolongée de taux d'intérêt élevés pourrait créer des tensions dans les entreprises moins bien notées.

Il s'est également montré optimiste à l'égard des bons du Trésor, qui bénéficieraient probablement d'un mouvement de fuite vers la qualité en cas de ralentissement de l'économie à l'avenir, a-t-il déclaré.

Cela ne veut pas dire que les investisseurs ont complètement abandonné l'espoir d'une baisse des taux. Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD, pense qu'une grande partie de la reprise de l'inflation au début de l'année est due aux prix des matières premières, qui ont grimpé en partie à cause des inquiétudes concernant l'aggravation du conflit au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau en sept semaines mercredi, à la suite d'une augmentation surprise des stocks de brut aux États-Unis et de la perspective d'une trêve entre Israël et la bande de Gaza.

M. Welch est optimiste en ce qui concerne les petites capitalisations, qui, selon lui, bénéficieront d'une détente des taux d'intérêt, tant que les perspectives économiques resteront favorables.

Je suis assez convaincu que (la Fed) a raison et qu'elle lit correctement les feuilles de thé de l'inflation, a-t-il déclaré. (Reportage de David Randall et Davide Barbuscia ; rédaction d'Ira Iosebashvili)