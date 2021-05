Investir en adéquation avec les accords de Paris

Si vous souhaitez investir dans des entreprises qui respectent les accords sur le climat, voici un ETF qui va vous plaire. Il sélectionne ses titres au sein de l'indice S&P Eurozone LargeMidCap, et vérifie que le panier d’entreprises est collectivement compatible avec un scénario de réchauffement climatique de 1.5°C maximum à horizon 2050. Il s’agit du Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (EPAB). Il est éligible au PEA, accumulant, et ses frais sur encours s’élèvent à 0.2%. Il est très diversifié, que ça soit au niveau géographique ou sectoriel :

Source : Lyxor

Les principales lignes qui le composent sont ASML Holding, LVMH, SAP, Siemens, Sanofi, Schneider Electric, L’Oréal, BNP Paribas, Banco Santander et Kering. Il est à réplication physique, un point rare et appréciable, car s’il se contentait d’une réplication synthétique et investissait dans les GAFAM, il perdrait de son intérêt. Du point de vue performance, il n’a rien à envier aux autres, et est en hausse de 13.2% depuis ce début d’année.

Source : Zonebourse.com

L&G CYBER SECURITY UCITS ETF - USD (ISPY)

Une autre idée que nous vous proposons cette semaine, un ETF qui découle de l’actualité récente. Pas plus tard qu’hier, a eu lieu une cyberattaque qui ciblait Axa Partners en Asie, une des filiales du géant français. Le week-end dernier, une autre attaque du même type a paralysé un oléoduc de l’opérateur Colonial Pipeline. Les entreprises sont de plus en plus confrontées à des rançongiciels, cela consiste en une demande de rançon en échange du déblocage du système informatique dont les attaquants ont trouvé une faille. Malheureusement, cela ne touche pas que les entreprises ou les institutions, mais aussi les particuliers. Et c’est un phénomène qui s'est notamment développé dernièrement, en utilisant la peur qu'avaient les gens envers le coronavirus. Cet ETF est composé d'entreprises dans le secteur de la cybersécurité. La cybercriminalité est un phénomène qui tend à prendre de l’importance de manière exponentielle, à mesure que le temps passe.

Ce tracker est uniquement éligible aux CTO et les dividendes sont réinvestis. Il présente une performance annualisée de 17,44% sur 3 ans, et 23% sur 5 ans d’après les données de Morningstar. Si vous êtes plutôt un stock picker, cette liste de sociétés sur le thème de la sécurité informatique, concoctée par l'équipe Zonebourse, peut vous donner quelques idées.

Source : FMI, IdTheftResouceCenter

Top 10 des composants de l’ETF, source : Zonebourse.com

Un ETF pour qui tout roule

Le petit dernier de notre sélection est le Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (AUT). Vous souhaitez investir dans l’industrie automobile mais ne souhaitez pas mettre tous vos oeufs dans le même panier, alors cet ETF peut vous intéresser.

Il se concentre sur les positions Daimler, Volkswagen, Stellantis, BMW, Michelin, Porsche, Continental, Renault et Valeo.

Source : Lyxor

Cet ETF est accumulant, et les frais sont de 0.3%. Pour finir, sa performance sur une année glissante est de 87%. Depuis début janvier, elle est de 16%.