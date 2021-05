Investissez dans les small sans vous tromper

Si vous souhaitez investir dans les small et mid caps européennes, vous avez peut-être été confrontés à un problème de choix. En effet, les options sont nombreuses, et il peut s’avérer difficile de trouver le bon cheval sur lequel miser. Pour être sûr de ne pas se tromper, il est possible de cibler un panel d’entreprises à l’aide d’ETF. Aujourd’hui, nous vous présentons le Lyxor MSCI EMU Small Cap (ticker : MMS). Il est distribuant, et les frais sur encours s’élèvent à 0.4%. Il est éligible au PEA, et réplique physiquement son indice de référence. La performance sur l’année 2021 est de 16.14%, contre 11.95% pour le MSCI Europe. Il compte plus de 400 positions, dont les plus importantes sont IMCD, Euronext, Signify, Aercap Holdings, Metso Outotec, Evotec, Bank of Ireland Group, ASR Nederland, Dialog Semi et Valmet. On retrouve également des capitalisations plus petites, dont les capitalisations avoisinent les 500 millions.

Source : Zonebourse.com

Capitalisez sur la consommation des Millennials

L’ETF réplique l’indice MSCI ACWI millennials ESG. L’index se compose d'entreprises qui génèrent la majorité de leur revenu en ciblant les millenials. Ce terme marketing désigne les 2 milliards d’individus nés entre 1980 et 2000, dont 400 millions en Chine. Aussi appelée génération Y, elle est un réel relais de croissance pour certains secteurs. L’ETF est composé de sociétés de croissance dont les principaux thèmes sont les médias sociaux, le divertissement, la mode, les voyages, la santé. Le tracker réalise une performance de près de 15% depuis le début de l’année (EUR), et de presque 70% depuis sa création en avril 2020. Nous retrouvons des sociétés comme Evolution AB, qui édite et développe des jeux comme la roulette, le black jack etc.. à destination des applications de casino en ligne. Ou encore l’entreprise Medifast, qui vend des produits et des programmes nutritionnels pour perdre du poids. La pondération des composantes est facteurs d’un score qui prend en compte le potentiel de croissance, les dépenses en recherche et développement ainsi que les dépenses en investissements. L’ETF n’est pas éligible au PEA et en réplication physique. Il est soumis à une politique de capitalisation.

Source : Lyxor

Et si le “disruptif” revient à la mode, voilà de quoi en profiter

L’ETF Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered réplique l'indice MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que l’impression 3D, l’Internet des objets, le cloud computing, les technologies financières, le paiement numérique, la santé, la robotique, l’énergie propre, les réseaux intelligents et la cybersécurité, le tout avec un filtre ESG. Le secteur de la technologie et de la santé occupent à eux deux plus de 80% de l’indice, à utiliser donc comme un outil de diversification dans un portefeuille déjà bien constitué. Les frais sont minimes pour ce type d’ETF thématique. Habituellement à 0,45%, ils ont été temporairement réduit à 0,15% jusqu’à septembre 2021. Les volumes sont corrects avec 323 millions d'encours sous gestion. Cet ETF capitalisant n’est cependant pas éligible au PEA. Pour plus de détails, cliquez ici.

Voici les 10 premières positions de l’indice :

Source : MSCI

La performance de l’ETF sur les trois dernières années :

Source : Trackinsight