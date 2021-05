Un portefeuille à dividendes en quelques clics

Si vous souhaitez vous constituer un portefeuille à dividendes mais que vous ne savez pas par où commencer, voici un ETF qui pourrait bien vous intéresser. Eligible au PEA, avec une valeur liquidative faible (17.2€) facilitant la méthode DCA, cet ETF vous permettra de vous constituer au fil de l’eau un portefeuille avec un rendement moyen en dividende de l’ordre de 4.8%. Il distribue les coupons deux fois par an, généralement en juillet et décembre. Dividendes inclus, en se basant sur 5 ans, la performance annualisée est de 7.7%. Sur un an glissant, elle est de 49.5%. Libre à vous ensuite de réinvestir les dividendes dans cet ETF, d’utiliser les liquidités pour investir dans un d’autres actifs, ou de profiter des dividendes. Assez de suspense, l’ETF en question est le Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 (SEL). Il en existe deux autres proposés par iShares qui sont éligibles au PEA, mais celui-ci a les plus faibles frais sur encours (0.3%). Les principales positions sont Glaxosmithkline, SSE, Legal & General, IG Group Holdings, NN Group, Orange, Proximus, Snam, Telecom Italia et Poste Italiane. Il est bien diversifié sectoriellement, malgré une surexposition au secteur financier, et il est également très diversifié géographiquement.

Source : Lyxor

IShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Cet ETF suit un style d'investissement dit “momentum” et réplique la performance de l’indice MSCI World Momentum. En effet, la base de sélection des titres se fait par un suivi des tendances des prix, sur 12 et 6 mois, afin d’attribuer une note momentum. Il est donc composé de sociétés dont le cours se situe sur un trend haussier. Le postulat de base est que la sélection va continuer de grimper, quelle que soit la valorisation des entreprises qui le composent. C’est donc sans surprise que l’on retrouve en haut de la liste des pondérations les GAFAM, qui se paient au minimum 25 fois leur bénéfice. Cette stratégie est fondée sur la croyance que les gagnants du passé vont continuer à surperformer. Même si l’on à l’habitude d’entendre qu’on ne peut prévoir le futur en se basant sur le passé, force est de constater l'efficacité de l’effet momentum au fil des ans. Depuis son lancement fin 2014, l’ETF réalise une performance annualisée de 15,05%, et même de 18,42% sur les 5 dernières années. Ce tracker est non éligible au PEA et suit une politique d’accumulation des dividendes.

Source : Blackrock

Un ETF sur les mobilités futures

Pour finir ce tour des ETF, découvrons ensemble le Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (ELCR). Il a pour but de suivre la performance des entreprises censées générer des revenus importants dans les domaines des véhicules électriques, autonomes, des nouvelles méthodes de transport de passagers et de marchandises, des nouvelles technologies de stockage d'énergie électrochimique ainsi que des minières qui entrent en jeu dans la fabrication des batteries. Il est à réplication physique et ses principales lignes sont NVIDIA, Avis Budget Group, Advanced Micro Devices, Johnson Matthey, Western Areas et Ryder System. Il a été créé en avril 2020, et depuis sa création la performance est de 106%, surperformant largement les indices de référence.

Source : Zonebourse.com