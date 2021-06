Intégrer du défensif dans son portefeuille

Cette semaine, nous vous proposons deux ETF qui répliquent le STOXX Europe 600 Food & Beverage. Investir dans cet indice permet de se créer une poche plus défensive que d’autres valeurs plus cycliques. Le premier ETF est le iShares EXH3, avec un encours sous gestion de 326 M€ et des frais de 0.46%. Les frais sont élevés mais il a l'avantage d’être à réplication physique. L’autre ETF disponible et le Lyxor FOO. Son encours est de 190 M€, les frais sont légèrement inférieurs (0.3%) et il est à réplication synthétique, ce qui lui permet d’être éligible au PEA. L’indice suivi est très concentré, les 3 premières valeurs pèsent plus de 50% au total. Les principales positions sont donc Nestlé (31%), Diageo (15%), Anheuser-Busch Inbev (9%), Danone (7%), Pernod Ricard (6%), Royal DSM (5%) et Heineken (4%). Comme vous le voyez sous le graphique ci-dessous, cet indice n’a pas battu le marché sur cette dernière période, mais il est moins volatile et plus défensif.

Source : Zonebourse.com

Le Japon sous un autre angle

L’indice Nikkei 225 a un grand frère un peu moins connu comportant 400 valeurs, plus diversifié en apparence mais qui surpondère en réalité les valeurs industrielles du pays du soleil levant (23,52%). Le Lyxor JPX-Nikkei 400 (LU1646359452) est un ETF capitalisant suivant comme son nom l’indique le Nikkei 400. Avec des frais de 0,25% et une liquidité importante, cet ETF a eu une performance modeste depuis le 1er janvier (5%) caractéristique de l’indice japonais ces dernières années qui prend 5% tous les 6 mois en moyenne sur les 5 dernières années. Sa sous-performance en 2020 par rapport au Nikkei 225 s’explique par la plus faible proportion de valeurs technologiques en son sein.

Performances du Lyxor JPX-Nikkei 400 vs. iShares Nikkei 225 :

Source : Zonebourse

L’ETF des Vikings

Ce tracker fourni par Amundi permet de s’exposer aux 80 sociétés les plus importantes des pays nordiques. Malheureusement non éligible au PEA, l’ETF réplique l’indice MSCI Nordic Countries. La Norvège, la Suède, la Finlande ainsi que le Danemark recèlent des entreprises avec de belles perspectives. Le secteur de l’industrie pondère largement la composition du tracker, environ un tiers de l’indice. Et environ 50% des valeurs sont suédoises : le pays ayant un marché un peu plus large que ses voisins. Sur 5 ans, le MSCI Nordic affiche une performance annualisée de 13,03% (en net returns, c’est à dire dividendes inclus).

Le top 10 des positions :

Source : Amundi