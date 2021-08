Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY)

L’ETF de Breakwave offre une exposition aux valeurs du fret maritime. Créé début 2018, il a un encours sous gestion de 92 M$. Il s’expose aux contrats à terme sur le transport de vrac sec. Relativement décorrélé des autres actifs, il a toutefois un rôle majeur dans le commerce des matières premières. La répartition est de 50% de contrats Capesize, 40% de contrats Panamax, et 10% de contrats Supramax, avec un rééquilibrage annuel. La durée moyenne de ces contrats est de 3 mois, et l’ETF affiche quotidiennement ses avoirs. Aucun levier n’est utilisé, la performance est donc plus linéaire dans le temps. Les frais sont très élevés, de l’ordre de 3,3%. Voici la performance du fonds depuis début 2020 :

Source : Zonebourse.com

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT)

Ce tout jeune ETF vise à répliquer l’indice Solactive Global Shipping Index. Lancé il y a deux semaines, son encours sous gestion est seulement de 1 M$. Il paraît cependant intéressant de le présenter, car c’est bien l’unique ETF qui se tourne sur les actions de cette thématique, contribuant tout de même à près de 90% du commerce mondial. Il offre une exposition à 46 sociétés, et est très concentré puisque les cinq premières positions représentent 40% du portefeuille. On retrouve notamment Mitsui O.S.K. Lines, Kawasaki Kisen Kaisha, Hapag-Lloyd, Moller-Maersk et Matson. Les frais sur encours sont de 0,69%. Voici la répartition des différentes positions :

Source : SonicShares

Du côté performances, si l’on se base sur les cinq premières positions, les performances depuis 2020 sont très satisfaisantes et toutes les valeurs surperforment le marché.

Source : Zonebourse.com

Ces deux ETF ne sont pas commercialisés en Europe à l’heure actuelle. Voici malgré tout les dix premières positions du second ETF, si vous souhaitez découvrir de nouveaux dossiers :

Source : SonicShares