Bastien Debailleul
Le tour d'horizon des ETF : Quatre produits à objectifs vertueux
11/08/2021 | 09:23

De plus en plus de particuliers souhaitent orienter leurs investissements vers des fonds ISR. La demande est croissante, et le nombre de fonds labellisés explose. Ces fonds sont créés dans le but de réorienter les flux vers une finance plus durable. Bien sûr, certains émetteurs profitent de la tendance pour attirer de nouveaux clients, mais ces nouveaux produits permettent aux épargnants qui le souhaitent d'aligner leur épargne avec leurs convictions personnelles. Pour vous donner une idée, voici le nombre de fonds labellisés ISR chaque année par le ministère de l'Economie et des Finances : Source : Zonebourse, avec l'ACPR Le plus important est de vérifier que la réplication est physique, c'est-à-dire que nos investissements sont réellement axés sur les thématiques que nous voulons cibler. Aussi, regarder les principales positions peut vous donner une idée sur ce qui compose l'ETF. Beaucoup d'ETF 'verts' se retrouvent avec des GAFAM à hauteur de 50% du portefeuille. Les trackers présentés ci-dessous cherchent à identifier les bons élèves des différentes thématiques sur une base relative, il ne sont peut être pas parfaits mais ont pour objectif de flécher les investissements vers les sociétés les plus méritantes. Aujourd'hui, penchons-nous sur quatre ETF peu connus, qui ciblent des thématiques responsables. Notez toutefois que les encours sont très faibles, ce qui se traduit par une faible liquidité. Egalité femmes-hommes Cette thématique a pour but d'investir dans les entreprises qui ont le meilleur score d'égalité femmes-hommes. Le Lyxor Global Gender Equality (ELLE), qui réplique l'indice Solactive Equileap du même nom, s'expose de façon équipondérée à 150 sociétés du monde entier, les mieux notées selon 19 critères établis par Equileap. Le spécialiste du domaine établit donc une sélection, excluant les activités liées aux armes, aux jeux, au tabac et plus largement, les entreprises blacklistées par le conseil d'éthique norvégien. L'encours sous gestion est seulement de 48 M€, et les frais s'élèvent à 0,2%. Parmi les positions, on retrouve Nordstrom, Tapestry, Société Générale, Royal Mail ou encore Ford Motor. Diversité et inclusion Sur les pas du premier ETF, voici maintenant un tracker qui vise les sociétés avec un haut niveau de diversité, d'inclusion et de développement du personnel. L'iShares Refinitiv Inclusion and Diversity (OPEN) reproduit la performance de 100 entreprises classées selon les critères précités. Les principales positions sont Nippon Yusen, Danaher Corp, Eli Lilly, Merck et Accenture. La cotation est en USD, l'encours est de 39 M$, et les frais sur encours s'élèvent à 0,25%. Economie circulaire Déjà présenté par notre équipe, l'ETF BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders (REUSE) permet aux investisseurs de cibler des entreprises dont le modèle économique intègre la circulation des biens, des matériaux et des matières premières. Ainsi, les 50 entreprises équipondérées ont repensé leur cycle de production pour limiter l'utilisation de ressources et réduire leurs déchets. L'encours est de 125 M€, et les frais de 0,3%. On retrouve notamment Ford Motor, NVidia, ASML, Bridgestone et BMW. Défis environnementaux Le dernier ETF est composé de sociétés qui fournissent des produits et services qui apportent des solutions aux défis environnementaux et sociaux. Il cherche également à profiter des opportunités de croissance future, en investissant dans le développement et la maintenance d'infrastructures durables. Il s'agit du BNPP Easy ECPI Global ESG Infrastructure (ENG). Les frais sont également de 0,3% et l'encours de 102 M€. Nokia, Welltower, Crown Castle, A2A ou encore American Tower font partie de ce tracker. Voici également les performances des quatre ETF sur un an glissant. Le but d'un tel placement n'est pas nécessairement de surperformer le marché, mais on voit qu'ils n'ont pour la plupart rien à envier au MSCI World. Source : Zonebourse.com Une bonne habitude à prendre en tant que stock picker peut être de chercher les positions d'un ETF sur une thématique qui vous intéresse. Cela permet de découvrir les entreprises qui respectent vos convictions. Enfin, en approfondissant les recherches à l'aide des fiches valeur Zonebourse, vous dénicherez peut-être une pépite.

