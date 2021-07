Small caps Value américaines

L’ETF iShares US Small Cap Value Factor (SVAL) est un tracker indiciel cherchant à répliquer la performance du Russell 2000 Focused Value Select Index.

Les actions small caps value ont tendance à surperformer leur marché de référence. En effet, d’après une étude récente datant de 2020 de Russell Investments, au cours des 90 dernières années, les actions small-caps value américaines ont délivré une performance annualisée moyenne de 12,5% contre 11,2% pour les big-caps value, 8,8% pour les small-caps de croissance et 9,2% pour les big-caps de croissance. De plus, d’après une étude publiée par Vanguard Research, le gestionnaire s'attend à une surperformance des valeurs “value” au cours des 10 prochaines années par rapport aux valeurs de croissance.

Cependant, la gestion indicielle semble avoir favorisé les big caps ces dernières années en les surpondérant dans l’allocation indicielle, ce qui crée un effet boule de neige qui augmente leur capitalisation boursière et ainsi leur pondération dans les indices. Ce qui explique la surperformance du S&P 500 ces dix dernières années. Sur un an glissant, l’indice se comporte toutefois très bien (voir graphique ci-dessous).

L’ETF iShares US Small Cap Value Factor permet de profiter de cette tendance très long terme à moindre frais (0,30%). Les valeurs qui le compose ont un PER moyen de 15,82, bien en-dessous du marché à 33,58 pour le S&P 500. Pour voir l’ETF plus en détail, retrouvez le ici.

Source : zonebourse.com

Les obligations vertes

Un moyen simple pour avoir accès aux obligations est de passer par des ETF obligataires. Aujourd’hui, place au Lyxor Green Bond, qui investit dans les obligations vertes. Elles sont émises par des émetteurs supranationaux, des gouvernements, des collectivités, des banques et des entreprises, et sont labellisées vertes par leur émetteur. Pour être sélectionnées dans l’indice, elles doivent répondre à des standards. La particularité de ces obligations réside dans le financement qu’elles permettent : elles servent pour des projets à impact positif sur l’environnement. Le fonds est certifié Greenfin, un label mis en place par le ministère de la transition écologique, qui assure un investissement vert.

L’ETF est exposé à 536 obligations différentes, pour un taux de coupon de 1,24% (rendement de 0,42%), une duration moyenne de 9 ans et une maturité de 10 ans. Pour visualiser la performance, voici le Green Bond comparé à un ETF obligataire ‘classique’. A noter que le max drawdown sur cette période est de -6,5%.

Source : Zonebourse.com

Invesco Global Buyback Achievers

Ce tracker permet de s’exposer aux entreprises ayant eu recours au rachat de leurs propres actions sur les 12 derniers mois, pour un montant au moins égal à 5% des actions en circulation. Il suit l’indice Nasdaq Global Buyback Achievers, qui sur 10 ans signe une performance annualisée de 13,23%, en net return.

Généralement, l’acte de rachat d’actions renvoie un signe positif au marché. Cela nous montre que l’entreprise est confiante et préfère investir ses liquidités dans ses propres actions, elle investit sur elle-même. C’est aussi une autre façon de rémunérer ses propres actionnaires sans passer par la distribution d’une part des bénéfices directement. En rachetant ses actions et en les annulant, la valeur des actions de la société encore en circulation va augmenter.

Ce tracker est éligible uniquement au compte-titres ordinaire. Depuis le début de l'année, il s’adjuge une performance de près de 22%. Voici le Top 10 des 258 positions de l’ETF :

Source : Zonebourse.com