S’exposer facilement aux US Bonds

Si vous souhaitez intégrer une poche obligataire à votre portefeuille, la solution la plus simple est de passer par des ETF, qui seront diversifiés en matière de rendement des coupons, de duration et de maturité. Nous allons nous pencher sur un ETF obligataire proposé par Lyxor, car il est facilement accessible sur différents courtiers. Il en existe bien d’autres, à vous donc de regarder ceux que propose votre intermédiaire.

Le Lyxor US Treasury 10+Y (US10), réplique l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return. Il est distribuant et détient 60 positions sur des obligations du gouvernement notées AA. Le taux de coupon moyen est de 2.59%, et le rendement réel de 2.05%. La duration moyenne est de 18 ans, et la maturité moyenne est de 24 ans, répartie avec 51% d’obligations 15-25 ans et 49% d'obligations de plus de 25 ans. Attention, cet ETF cote en dollars, mais il est bien disponible sur Euronext Paris. L’encours sous gestion est de 350 M$, et les volumes sont assez faibles. Pour finir, les frais sont de 0.07%. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, la poche obligataire fluctue à l’inverse du marché action, ce qui permet de lisser les performances.

Source : Zonebourse.com

Un peu de valeurs chinoises...

Le HSBC MSCI China, dont la politique de dividende est distribuante, réplique l’indice MSCI China (Net Return). Il peut être intéressant de regarder du côté des valeurs chinoises pour la diversification de son portefeuille. On y retrouve les technologiques chinoises qui sont boudées depuis quelques temps, sur fond d’incertitude géopolitique. Notamment des valeurs comme Alibaba, Baidu, Tencent, PinDuoduo ou encore JD.com qui ont retrouvé des couleurs fin de semaine dernière. L’homologue chinois d’Alphabet en tête, avec une variation de +9% sur les cinq derniers jours.

Les techs chinoises : première moitié d’année difficile, Source : Zonebourse.com

L’ETF HSBC MSCI China offre de solides performances depuis sa création en 2011. Sur 10 ans, le tracker a offert un rendement de 9,2%, annualisé en euro. Sur 5 ans, ce chiffre atteint 15%.





Top 10 des positions de l’indice MSCI China, Source : MSCI

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas

Nous vous proposons, le iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (ISIN : DE000A0H08M3), qui possède un encours total de 1,8 milliard d’euros et qui a affiché un rendement de 26% sur un an glissant. L’ETF est investi à 100% en actions, il est basé en allemagne et affiche des frais annuels de 0,46%. Le tracker inclut dans ses principales positions Total, BP, Repsol ou encore Royal Dutch Shell.

Cet ETF iShares utilise une réplication physique de l’indice STOXX Europe 600 Oil & Gas. Depuis le plancher d’avril 2020, le Brent a été multiplié par près de x3,5 et le WTI n’est pas en reste, au plus haut depuis 2018.

Plusieurs éléments expliquent cette hausse du baril : principalement la reprise économique, avec des Etats qui lèvent progressivement les restrictions sanitaires. Et l’orthodoxie de l’Opep+ sur le front de la production.

Pour rappel, ce jeudi il y a la réunion de l'Opep+ et les spécialistes anticipent une nouvelle accélération modérée de la production, pour accompagner la demande. Tout cela animé par la baisse du dollar (qui rend l’or noir plus attractif pour les acheteurs munis d’autres devises). Tous les voyants sont au vert pour profiter de la tendance actuelle à l’aide d’un ETF qui regroupe les plus grands acteurs du secteur en Europe.

Le récapitulatif des 10 principales position de l’ETF ainsi que sa répartition géographique :

Source: Blackrock.com

Evolution du cours de l’ETF depuis un an :

Source: Zonebourse.com