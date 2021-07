Le pari électrique s’enracine

Volkswagen cessera de commercialiser ses moteurs à combustion dans moins de quinze ans en Europe. L’occasion de reparler de cet ETF populaire lancé en 2019 et qui suit un indice dédié au véhicule électrique (STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology). L'iShares Electric Vehicles and Driving Technology (ECAR) propose, pour 0,4% de frais, de participer à l'électrification de l'automobile. C'est un tracker à accumulation qui réplique physiquement l'indice et qui affiche un encours relativement élevé de près de 700 M$.

Le bien-nommé ECAR a pris son envol depuis sa création grâce à sa large exposition cyclique. Il intègre évidemment des constructeurs automobiles, de l'inévitable Tesla à Stellantis en passant par Volkswagen et Kia. Des acteurs de l'électronique (Samsung, Nvidia…), des équipementiers (Continental, Autoliv, Faurecia…) et d'autres industriels moins connus (GS Yuasa, KCC, Sensata…). L'exposition fait la part belle aux Etats-Unis (40%), au Japon (17%), à l'Allemagne (11,5%) et à la Corée (11%). Le PER moyen des valeurs en portefeuille ressort à 26,1 fois au 24 juin.

Source : Zonebourse.com

Investir dans les services aux collectivités

Voici un secteur dont on parle peu, dont les performances sur un an glissant sont médiocres. Ceci explique peut-être cela. Son côté défensif peut toutefois vous donner envie. Si vous souhaitez vous exposer à ce secteur sans avoir à choisir une entreprise en particulier, nous vous présentons deux ETF. Il suivent tous deux l 'indice STOXX Europe 600 Utilities. Le premier est à réplication physique, cote en Allemagne et est non éligible au PEA, il s’agit du iShares EXH9. Les frais sont de 0,46% et l’encours sous gestion est de 364 M€. Le second est le Lyxor UTI, à réplication synthétique et éligible au PEA. Son encours est plus faible (85 M€) et ses frais s’élèvent à 0,3%.

Passons maintenant aux composants de l’indice suivi, ainsi qu’à sa performance. Il y a des utilities ‘classiques’, mais également des acteurs du renouvelable, expliquant la surperformance sur certaines périodes.

Source : Zonebourse.com

La qualité avant tout...

Le tracker iShare Edge MSCI Europe Quality Factor, regroupe les sociétés de “qualité supérieure” au sein du MSCI Europe. Cette qualité est évaluée en fonction de trois critères spécifiques : un taux de distribution élevé des bénéfices aux actionnaires, une régularité des résultats au fil des ans, ainsi qu’un faible endettement. Dans les principales lignes nous retrouvons donc des valeurs comme Roche, Novo Nordisk ou encore L'Oréal. Des entreprises matures avec une santé financière excellente.

L’ETF à réplication physique affiche une performance annualisée supérieure à celle de son parent : le MSCI Europe. Sur 5 ans, l’iShare Quality réalise un rendement de 9% par an, en net return, tandis que l’indice se contente de 7,6%.

Top 10 des positions du produit, Source : Blackrock

MSCI Europe Vs. iShare Quality, Source : Zonebourse.com

Le Bitcoin dans un compte titre

Jeudi dernier, l’ETP (Exchange Traded Products) Physical Bitcoin d’Iconic Founds a fait son entrée sur le marché français. Il est donc désormais possible de rentrer directement du Bitcoin en portefeuille, sans avoir besoin de passer par une plateforme particulière ou de détenir un wallet. Les frais s’élèvent à 0.95% et il est à réplication physique. Cela devrait réjouir les particuliers qui souhaitent allouer une petite partie de leur portefeuille à cette cryptomonnaie.