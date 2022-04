Le tourisme reviendra à la normale en 2023 et devrait continuer de croître fortement

Les secteurs mondiaux du voyage et du tourisme devraient retrouver leur niveau pré-pandémique en 2023 et croître à un rythme qui dépassera la croissance du produit intérieur brut mondial, a déclaré jeudi le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC). L'industrie devrait afficher un taux de croissance annuel moyen de 5,8% de 2022 à 2032 contre une augmentation de 2,7% du PIB mondial, et créer 126 millions de nouveaux emplois, a indiqué le WTTC dans un rapport publié lors de la conférence du groupe industriel à Manille.

En 2019, le tourisme représentait un dixième du PIB mondial et des emplois, mais la pandémie de coronavirus a décimé cette industrie de 9 600 milliards de dollars, réduisant de moitié la valeur de sa production et laissant 62 millions de personnes sans emploi. "La reprise va être si fulgurante qu'elle va être très puissante. Cela dépend bien sûr de la réouverture de la Chine", a déclaré Julia Simpson, présidente de la WTTC, appelant tous les gouvernements à rouvrir les frontières.

Le PIB de l'industrie du voyage et du tourisme devrait atteindre 8 350 milliards de dollars cette année et 9 600 milliards de dollars en 2023, soit un retour à son niveau d'avant la pandémie, malgré la politique chinoise du "zéro COVID" et les blocages persistants qui ont perturbé le commerce mondial et les voyages nationaux et internationaux. Le nombre d'emplois dans le secteur du tourisme devrait remonter à 300 millions cette année et à 324 millions en 2023, soit un niveau proche des 333 millions observés en 2019, selon le WTTC. Dans la seule région Asie-Pacifique, le PIB de l'industrie hôtelière atteindra probablement 3,4 billions de dollars en 2023, soit déjà plus que les 3,3 billions de dollars enregistrés en 2019, selon le WTTC.

Par rapport à l'Amérique du Nord et à l'Europe, les voyages ont traîné en Asie-Pacifique en raison des restrictions strictes aux frontières dans de nombreux pays. En Asie du Sud-Est, les voyageurs reprennent l'avion à mesure que les règles d'entrée et de quarantaine COVID-19 de la région sont levées. Mais la reprise complète sera lente, selon les membres du secteur.