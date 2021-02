Le tout nouveau Nissan Rogue remporte le prix du « Meilleur utilitaire intermédiaire 2021 au Canada » décerné par l'AJAC

Le tout nouveau Nissan Rogue s’est démarqué dans le segment le plus populaire au Canada.

MISSISSAUGA, Ontario, 20 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, l’Association des Journalistes Automobiles du Canada (AJAC) a annoncé que le tout nouveau Nissan Rogue a remporté le prix du Meilleur utilitaire intermédiaire 2021 au Canada. Cette annonce s’est déroulée dans le cadre de l’émission spéciale Zone Auto, présenté par le Salon international



de l’Auto de Montréal et diffusé sur les ondes de TVA ce matin.

« Nous sommes honorés d’accepter ce prix de l’AJAC, a déclaré Steve Milette, président de Nissan Canada Inc. Le tout nouveau Nissan Rogue s’est démarqué dans un segment très prisé au Canada, où la concurrence est considérablement féroce. Cette nouvelle génération du Rogue répond aux besoins des consommateurs avec son tout nouveau design audacieux, son habitacle haut de gamme, sa dynamique de conduite exceptionnelle ainsi qu’une panoplie de technologies de sécurité de pointe offertes de série. »

Plus de 100 journalistes automobiles, provenant des quatre coins du pays qui sont membre de l’AJAC, ont mis à l’essai les dernières nouveautés de l’industrie afin de tester leurs capacités sur la route dans différents contextes et diverses conditions. Chaque véhicule éligible est mis à l’épreuve et rigoureusement évalué selon une variété de critères dont la tenue de route, la technologie, la sécurité, la commodité et plus encore.

« Le Rogue est le chef de file de notre gamme au Canada, c’est le véhicule Nissan le plus vendu au pays depuis 2012 et ce prix représente une grande réussite pour notre marque », a déclaré M. Milette.

« Le Rogue a reçu la reconnaissance des plus grands experts automobiles au Canada, qui ont formulé leurs recommandations afin d’éclairer les consommateurs dans leur processus d’achat. Ce succès signifie que la révolution des produits Nissan, dévoilés dans le cadre de notre stratégie NEXT, commence à faire ses preuves et nous sommes convaincu que ce n’est que le début. Nous remercions les journalistes de l'AJAC pour leur temps passé au volant du Rogue, et nous sommes heureux de partager ce prix avec nos concessionnaires et nos clients. », conclu M. Milette.

Le Nissan Rogue est maintenant finaliste pour le titre "Utilitaire canadien de l’année 2021". Ce prix sera annoncé par l’AJAC plus tard au mois de mars.

À propos du Nissan Rogue 2021

Le tout nouveau Nissan Rogue 2021 est entièrement repensé, avec une nouvelle plateforme, un nouveau groupe motopropulseur, des technologies de sécurité, et des fonctions de connectivité et de commodité qui le placent au sommet de sa catégorie.

Parmi une gamme de fonctions de conduite assistée disponibles, l'expérience de conduite du Rogue est rehaussée grâce à un tout nouveau système « Vehicle Motion Control System », qui anticipe les intentions du conducteur en analysant l'accélération, le freinage et les mouvements du volant. Les conducteurs peuvent également profiter de l'assistance ProPILOT de Nissan, une technologie de conduite assistée qui réduit les désagréments de la conduite dans les embouteillages et facilite les longs trajets sur l'autoroute. En parlant de distances de conduite, que votre trajet soit long ou court, les sièges Zéro gravité de Nissan procurent un confort optimal. D'un point de vue sécuritaire, le Rogue 2021 fournit un bouclier de protection à 360 degrés, un ensemble de technologies de sécurité.

En plus des nouvelles fonctionnalités et technologies, le design du Rogue 2021 reflète l'esprit du véhicule: la polyvalence, le plaisir, l'audace et l'aventure. Le Rogue reprend des éléments de design caractéristiques de Nissan, comme le toit flottant et la calandre en V redessinée, auxquels s'ajoutent plusieurs nouveautés telles que les phares à la forme unique et les bossages en U sur les flancs. L'extérieur prêt pour l'aventure combine la force athlétique avec une apparence haut de gamme. De plus, le 2021 Rogue se décline en de multiples couleurs, dont quatre combinaisons deux tons, une première.

À propos de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L’Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l’industrie de l’automobile canadienne.

Les membres journalistes de l’AJAC offrent le plus haut calibre de journalisme automobile au Canada grâce à des points de vue honnêtes et authentiques sur les sujets documentés. L’AJAC n’est pas payé par les constructeurs et vise à offrir du contenu critique et cohérent sur lequel les consommateurs canadiens peuvent se fier et qui est à la fois utile et divertissant.

