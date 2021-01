Le tout nouveau Rogue 2021 donne le ton aux efforts de recyclage de Nissan

YOKOHAMA, Japon, 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le tout nouveau Nissan Rogue 2021 fait œuvre de pionnier comme premier modèle mondial du constructeur à utiliser des pièces d’aluminium provenant d’un système de recyclage en boucle fermée.



Ce système réduit les émissions de CO 2 , la dépendance aux nouveaux minerais et les déchets des usines par rapport à l’utilisation de pièces dont le principal alliage est fait de matières premières.

Le capot et les portières sont estampés dans un alliage d’aluminium, ce qui réduit le poids du véhicule, améliore son rendement écoénergétique ainsi que ses performances. Le modèle est construit à Kyushu, au Japon, et à Smyrna, au Tennessee.

Pour réaliser ce processus, Nissan collabore avec Kobe Steel, Ltd. et UACJ Corporation au Japon, et avec Arconic Corporation et Novelis Inc. aux États-Unis.

Recyclage et réutilisation

Au cœur du système de recyclage en boucle fermée se trouve un grand réseau de convoyeurs pneumatiques. À l’estampage des capots et des portières, les retailles sont déchiquetées et extraites afin de garder les différentes qualités d’aluminium séparées.

Cette séparation garantit que Nissan retourne des retailles de qualité aux fournisseurs, qui les recyclent en feuilles d’alliage d’aluminium et les renvoient à Nissan pour la production.

Selon l’Aluminum Association des États-Unis, le recyclage des retailles d’aluminium consomme au moins 90 % moins d’énergie que la fabrication à partir de matières premières. L‘association estime que près de 75 % de tout l’aluminium jamais produit est toujours en utilisation.

Programme vert 2022 de Nissan

Dans le cadre de son Programme vert 2022, Nissan souhaite remplacer 30 % des matières premières dans la construction des véhicules en 2022 par des matériaux qui ne comportent pas de nouveaux minerais. Pour ce faire, Nissan utilisera des matériaux recyclés, investira dans la recherche de biomatériaux, recyclera à l’interne, contribuera au recyclage chez ses fournisseurs et cherchera à réduire le poids de ses véhicules.

Nissan continuera de promouvoir l’utilisation efficace et durable des ressources, notamment en utilisant des ressources renouvelables et des matériaux recyclables.

