Les turbulences bancaires des deux côtés de l'Atlantique, qui ont provoqué les mouvements quotidiens les plus importants depuis des décennies sur les marchés des obligations d'État, ont rendu les transactions beaucoup plus difficiles pour les investisseurs, mais les craintes d'un arrêt de l'activité du marché ont été jusqu'à présent atténuées, selon les investisseurs et les négociants.

Les marchés obligataires ont été secoués par l'effondrement de la Silicon Valley Bank la semaine dernière et par les turbulences dans les banques européennes.

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont perdu 120 points de base (pb) en cinq jours de bourse, ce qui représente la plus forte baisse cumulée depuis 1987, alors que les paris sur les hausses de taux d'intérêt ont été rapidement réduits et que les inquiétudes sur la stabilité financière ont fait grimper les valeurs refuges.

Ils ont augmenté de 20 points de base mardi, mais ont chuté de 40 points de base mercredi, alors que les craintes des banques s'amplifiaient.

"La liquidité est faible dans la plupart des classes d'actifs à revenu fixe", a déclaré Jon Jonsson, gestionnaire principal de portefeuilles à revenu fixe chez Neuberger Bergman.

M. Jonsson a déclaré que les transactions "qui devraient prendre quelques secondes ont pris quelques minutes" mardi.

Alors que les prix fluctuent de façon spectaculaire, l'écart entre les prix des acheteurs et des vendeurs d'obligations allemandes, appelé écart entre les cours acheteur et vendeur, qui indique le coût de la transaction, s'est creusé pour atteindre 0,036 point lundi, d'après les données de MarketAxess.

C'est le triple des niveaux observés avant l'effondrement de SVB et le plus grand écart dans les données remontant au début de l'année 2021.

Après s'être stabilisés quelque peu mardi, les traders ont déclaré que les turbulences provoquées par le Crédit Suisse mercredi, qui ont fait plonger les rendements obligataires, ont de nouveau soulevé des inquiétudes quant à la liquidité.

"Nils Kostense, responsable du négoce des obligations d'État chez ABN AMRO à Amsterdam, a déclaré que la liquidité s'était nettement tarie par rapport à l'après-midi d'hier.

"Ces mouvements violents sur la courbe rendent difficile l'obtention de liquidités. Les petites demandes ne posent pas de problème, elles sont toujours traitées, mais c'est pour les transactions plus importantes qu'il n'y a pas de liquidité."

"Les traders ne sont certainement pas enclins à prendre des risques", a ajouté M. Kostense.

Écart entre les cours acheteur et vendeur des obligations allemandes, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjpqjnkyyvx/WiagT-cost-of-trading-german-bonds-surges-with-bank-rout.png

DEJA VU ?

Certains investisseurs ont fait le parallèle avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, lorsque les rendements obligataires ont d'abord chuté avant de bondir suite à la flambée des prix de l'énergie qui a attisé les anticipations de taux mondiaux.

Zhiwei Ren, gestionnaire de portefeuille chez Penn Mutual Asset Management, a déclaré que la possibilité d'entrer et de sortir des positions "est sans aucun doute pire que la guerre en Ukraine".

"Le bid-ask est trois à quatre fois plus large que la normale, c'est l'expérience que j'ai eue (lundi)", a-t-il déclaré.

M. Ren a également comparé les conditions de négociation à l'apogée de la pandémie de COVID-19 en 2020, ajoutant que le plus grand défi actuel est de négocier des bons du Trésor à court terme, alors qu'à l'époque, le principal défi était de négocier des bons du Trésor à plus long terme.

Sur les marchés monétaires, les fortes variations de prix observées lundi étaient dues à la faiblesse des volumes et à la forte volatilité, ont déclaré deux traders européens, l'un d'entre eux ajoutant que certains courtiers n'avaient pas fourni de prix.

PAS SI MAL

La Commerzbank a déclaré mardi que la liquidité des transactions ne s'évaporait pas comme elle l'avait fait lors de précédents épisodes de stress, le chiffre d'affaires des contrats à terme sur les obligations allemandes à court terme atteignant des niveaux record.

Chris Jeffery, responsable de la stratégie en matière de taux et d'inflation chez Legal and General Investment Management, a déclaré que ses traders avaient été "agréablement surpris" par les conditions de négociation par rapport au flux d'informations.

Il a fait remarquer qu'après les turbulences du marché provoquées par le COVID-19 et la guerre en Ukraine, tous les actifs ont été vendus en même temps, ce qui signifie que les investisseurs ont dû soit réduire leur risque, soit lever des fonds en liquidant des actifs. Ce n'est pas le cas actuellement, a-t-il ajouté.

Kaspar Hense, gestionnaire de fonds senior chez BlueBay Asset Management, a déclaré qu'il avait pu prendre des positions en pariant sur le risque de taux d'intérêt sans problème de liquidité.

"Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes, notamment ces fonds spéculatifs, qui étaient du même côté et qui ont eu besoin de se retirer, c'est pourquoi la liquidité a été bonne", a-t-il déclaré.

Les investisseurs ont déclaré que les fonds spéculatifs qui avaient pris d'énormes paris sur les obligations et qui devaient couvrir ces positions avaient été les principaux moteurs de la hausse des obligations.

En fin de compte, la prudence est de mise car la liquidité pourrait se dégrader si la volatilité se poursuit.

"Nous n'avons pas ces grandes forces d'achat en arrière-plan comme nous l'avons eu ces dernières années", a déclaré Kostense d'ABN AMRO, faisant référence aux banques centrales.

Baisse des

rendements allemands et américains à deux ans,