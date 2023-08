Francfort (awp/afp) - De violents orages mercredi soir dans l'ouest et le centre de l'Allemagne ont entraîné de grosses perturbations dans le trafic aérien à Francfort, ainsi que l'inondation de nombreuses rues, garages et caves dans toute cette région.

"Les violents orages dans la région du Rhin et du Main, à Francfort, ont entraîné des retards et des annulations de vols. Vingt-trois avions ont dû être déroutés sur d'autres aéroports", a dit à l'AFP un porte-parole de l'un des plus grands aéroports d'Europe.

"La situation devrait probablement se stabiliser dans le courant de la journée. Il y a encore des passagers qui doivent être redirigés sur un autre vol que celui qu'ils avaient prévu", a-t-il dit.

"Au total 90 vols ont été annulés, 34 avions n'ont pas réussi à décoller avant minuit (soit avant l'heure où les vols de nuit sont interdits, ndlr)", a-t-il détaillé.

Les passagers de ces avions qui n'ont pas pu décoller ont passé la nuit à l'aéroport, soit à l'hôtel, soit dans les quelques centaines de lits de camps installés à cet effet, a-t-il poursuivi.

Partout dans le centre et l'ouest du pays, les mêmes scènes de rues inondées se sont répétées, avec des voitures coincées dans l'eau, leurs conducteurs pieds nus.

A Gelsenkirchen, ville de la Ruhr, dans l'ouest de l'Allemagne, l'eau est montée jusqu'à un mètre dans certaines rues. Les secours continuaient d'intervenir jeudi matin pour aider les sinistrés, selon un communiqué des pompiers.

Dans les zones les plus touchées de cette ville de plus de 250.000 habitants, de nombreux arbres se sont abattus sur des véhicules et "les routes n'étaient en partie praticables qu'avec des canots pneumatiques".

