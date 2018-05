Le trafic mondial de fret aérien a progressé de 1,7% en mars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le trafic mondial de fret aérien a augmenté de 1,7% en mars 2018 par rapport à mars 2017. Telles sont les données dévoilées par l’Association du transport aérien international (IATA). Cette performance traduit un net ralentissement de croissance par rapport à février 2018 et représente même le rythme de croissance le plus bas enregistré depuis 22 mois."Il est normal que la croissance ralentisse à la fin d'un cycle de restockage ", explique Alexandre de Juniac, directeur général de l'IATA, mais "nous restons optimistes et pensons que la demande de cargo aérien progressera de 4-5% cette année, en dépit des vents contraires". Parmi ces derniers figurent notamment les prix grandissants du pétrole et les conséquences négatives de la mise en place de mesures protectionnistes, en particulier en Chine et aux Etats-Unis.