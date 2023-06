Un expert des Nations unies a déclaré lundi que le traitement réservé par les talibans aux femmes et aux jeunes filles afghanes pourrait s'apparenter à un apartheid des sexes, car leurs droits continuent d'être gravement violés par les autorités de facto du pays.

"Une discrimination grave, systématique et institutionnalisée à l'encontre des femmes et des filles est au cœur de l'idéologie et du régime taliban, ce qui fait craindre qu'ils ne soient responsables d'un apartheid des sexes", a déclaré Richard Bennett, rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, devant le Conseil des droits de l'homme à Genève.

Les Nations unies définissent l'apartheid des sexes comme une "discrimination sexuelle économique et sociale à l'encontre d'individus en raison de leur genre ou de leur sexe".

"Nous avons souligné la nécessité d'approfondir la question de l'apartheid sexuel, qui n'est pas actuellement un crime international, mais qui pourrait le devenir", a déclaré M. Bennett à la presse en marge du Conseil.

"Il semble que si l'on applique la définition de l'apartheid, qui concerne actuellement la race, à la situation en Afghanistan et que l'on utilise le sexe au lieu de la race, alors il y a de fortes indications qui vont dans ce sens.

Les talibans ont pris le pouvoir en août 2021, réduisant considérablement les libertés et les droits des femmes, y compris leur capacité à fréquenter l'école secondaire et l'université.

Dans un rapport couvrant la période de juillet à décembre 2022, Mme Bennett a estimé en mars que le traitement des femmes et des jeunes filles par les talibans "pouvait s'apparenter à une persécution fondée sur le sexe, un crime contre l'humanité".

"Ces graves privations des droits fondamentaux des femmes et des filles et l'application rigoureuse par les autorités de facto de leurs mesures restrictives peuvent constituer le crime contre l'humanité de persécution sexiste", a réaffirmé Mme Bennett lundi devant le Conseil des droits de l'homme.

En avril, les autorités talibanes ont également commencé à interdire aux femmes afghanes de travailler pour les Nations unies, après avoir mis fin en décembre à l'emploi de femmes travaillant pour des groupes d'aide.

Les autorités talibanes affirment qu'elles respectent les droits des femmes conformément à leur interprétation stricte de la loi islamique.