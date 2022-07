Le traitement du brut par les raffineurs indiens en juin reste robuste, la production baisse

Le débit en juin était d'environ 4,7% inférieur à celui du mois dernier, mais en hausse de plus de 17% en glissement annuel à 5,27 millions de barils par jour (21,58 millions de tonnes), selon les données.

Il était également supérieur d'environ 23 % par rapport à la même période en 2020, et de 6,3 % par rapport à juin 2019, avant le début de la pandémie COVID-19.

"C'est un résultat étonnamment fort pour un mois.... impacté par la saison de la mousson. Les marges de raffinage n'ont jamais été aussi bonnes - le rôle de l'Inde qui achète des barils russes bon marché reste un cas d'espèce", a déclaré Viktor Katona, coresponsable de l'analyse du brut chez Kpler, prévoyant une légère baisse en juillet-août, à 5,2 et 5,15 millions de bpj, après le recul de mai.

"Pour une référence plus réfléchie, le débit de brut en juin 2019 s'est établi à (environ) 5 millions de bpj - à ce moment-là, il n'y avait pas de COVID, rien d'un énorme facteur de baisse. Cela prouve donc que le raffinage indien semble solide."

Les raffineurs indiens se sont emparés des exportations à des prix fortement réduits par rapport au Brent et aux produits de base du Moyen-Orient, les sanctions occidentales ayant poussé les prix au comptant du brut russe à des réductions record par rapport aux autres qualités.

En juin, Moscou a remplacé l'Arabie Saoudite en tant que deuxième plus grand fournisseur de pétrole à l'Inde, après l'Irak, pour le deuxième mois consécutif.

La consommation de carburant en juin dans le numéro 3 mondial de la consommation de pétrole a augmenté de 17,9 % par rapport à l'année précédente.

La production de pétrole brut, quant à elle, a diminué de 1,6 % pour atteindre environ 600 000 barils par jour (2,44 millions de tonnes) en juin, soit une baisse de plus de 4 % par rapport au mois précédent.

La production de gaz naturel a augmenté de 1,1 % en glissement annuel pour atteindre 2,81 milliards de mètres cubes.

"C'est le secteur privé qui a connu le plus grand écart entre les objectifs de production et la production réelle, aggravé par des incidents sur le terrain et des défaillances de puits", a déclaré M. Katona de Kpler.

PRODUCTION DES RAFFINERIES EN TERMES DE THROUGHUT DE CRUDE (en milliers de tonnes) :

Juin-2022 Juin-2022 Juin-2021 Avril-Juin 2022 Avril-Juin 2021

Plan Réel Réel Réel Réel

IOC, Guwahati 86 92 0 276 62

IOC, Barauni 541 559 442 1 695 1 446

IOC, Gujarat 975 1 315 1 072 3 992 3 114

IOC, Haldia 690 679 606 2 098 1 927

IOC, Mathura 780 868 698 2 486 2 209

IOC, Digboi 57 61 59 181 177

IOC, Panipat 1.320 1.254 1.213 3.679 3.690

IOC, Bongaigaon 137 186 233 577 685

IOC, Paradip 1.290 1.264 1.034 3.954 3.411

BPCL, Mumbai 660 882 1 026 3 440 3 426

BPCL, Kochi 1 355 1 364 1 016 4 110 3 290

BORL, Bina 680 650 425 2 010 1 591

HPCL, Mumbai 726 852 304 2 427 464

HPCL, Visakh 533 782 481 2 382 2 044

CPCL, Manali 600 973 646 2,882 2,035

NRL, Numaligarh 237 241 193 787 640

MRPL, Mangalore 1 200 1 429 1 010 4 325 3 070

ONGC, Tatipaka 5 7 6 20 20

HMEL, Bhatinda 942 1 078 1 063 3 230 3 224

RIL, Jamnagar 2 690 2 954 2 690 9 112 8 299

RIL, SEZ 2 530 2 408 2 530 7 072 7 456

Nayara, Vadinar 1,650 1,680 1,650 5,065 4,975

TOTAL 19,681 21,575 18,397 65,798 57,256

Source : Ministère du pétrole et du gaz naturel

IOC : Indian Oil Corp

BPCL : Bharat Petroleum Corp Ltd

HPCL : Hindustan Petroleum Corp Ltd

CPCL : Chennai Petroleum Corp Ltd

MRPL : Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.

Reliance Industries Ltd

Veuillez noter que la raffinerie CBR de CPCL est mise hors service en cours d'arrêt en raison de l'impossibilité de répondre aux spécifications de produit requises avec la configuration existante.

SORTIE DE CRUDE ('000 tonnes) :

Juin-2022 Juin-2022 Juin-2021

Plan Réel Réel

ONGC

Andhra Pradesh 16 16 12

Assam 83 81 82

Gujarat 367 370 363

Tamil Nadu 22 22 25

Offshore # 1 154 1 136 1 141

PÉTROLE

Assam, Arunachal Pradesh & 275 257 247

Rajasthan (pétrole lourd)

Opérateurs privés 597 557 613

Total 2,515 2,439 2,482

Le total peut ne pas correspondre car certains chiffres ont été arrondis.

ONGC : Oil and Natural Gas Corp Ltd

OIL : Oil India Ltd

$ : Comprend la production de pétrole de Tripura

# : Inclut la production de pétrole de Mumbai High