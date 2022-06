Le traitement du brut par les raffineurs indiens en mai augmente en glissement annuel, mais des risques d'approvisionnement persistent

Le débit de pétrole brut des raffineurs indiens en mai a augmenté d'environ 19% en glissement annuel pour atteindre 5,34 millions de barils par jour (22,64 millions de tonnes), selon les données provisoires du gouvernement vendredi.

La production de gaz naturel a augmenté de 6,4 % en glissement annuel pour atteindre 2,91 milliards de mètres cubes, tandis que la production globale de brut a augmenté de 4,5 % pour atteindre environ 623 000 barils par jour (2,55 millions de tonnes), selon les données.

Les données préliminaires publiées mercredi ont montré que la demande a augmenté à un rythme rapide au cours des deux premières semaines de juin, alors que les préoccupations concernant l'offre se sont accrues. Le gouvernement a minimisé ces inquiétudes, affirmant que la croissance sans précédent de la demande a créé quelques problèmes logistiques temporaires dans les endroits les plus reculés.

Les données de la semaine dernière ont montré que la consommation de carburant en Inde a bondi d'environ 23,8 % en mai.

L'analyste de Refinitiv Ehsan Ul Haq a déclaré que la hausse de la production n'était qu'une reprise, après un "certain nombre de retards de production plus tôt cette année", alors que le COVID-19 a entravé la production l'année dernière.

La production de brut de mai par Oil India Ltd a été inférieure d'environ 4 % à l'objectif, selon le communiqué de vendredi du ministère du Pétrole et du Gaz naturel, attribuant cette baisse à une "contribution moins importante que prévue" des puits de pétrole et à "des perturbations locales et des activités de mécréants dans la principale zone de production".

Mais la reprise pourrait être de courte durée car les problèmes de production persistent, aggravés par la maturité des champs pétrolifères et le manque de forage, tandis que la dépendance de l'Inde vis-à-vis du pétrole étranger s'accroît, "la tendance ayant peu de chances d'être inversée", a ajouté Ul Haq.

La Russie est devenue le deuxième plus grand fournisseur de pétrole de l'Inde en mai, poussant l'Arabie Saoudite à la troisième place mais toujours derrière l'Irak qui reste le numéro 1, selon des données provenant de sources commerciales en début de semaine.

PRODUCTION DES RAFFINERIES EN TERMES DE THROUGHUT DE CRUDE (en milliers de tonnes) :

Mai-2022 Mai-2022 Mai-2021 Avril-Mai 2022 Avril-Mai 2021

Plan Réel Réel Réel Réel

IOC, Guwahati 88 94 0 184 62

IOC, Barauni 375 584 533 1 135 1 003

IOC, Gujarat 1.145 1.359 1.045 2.677 2.042

IOC, Haldia 713 712 624 1.419 1.320

IOC, Mathura 837 813 692 1.618 1.511

IOC, Digboi 59 62 61 120 118

IOC, Panipat 1.364 1.253 1.156 2.425 2.477

IOC, Bongaigaon 219 183 227 392 452

IOC, Paradip 1.333 1.363 1.045 2.690 2.377

BPCL, Mumbai 1.260 1.257 1.174 2.558 2.399

BPCL, Kochi 1 400 1 432 910 2 746 2 274

BORL, Bina 700 676 519 1 360 1 166

HPCL, Mumbai 771 844 119 1 576 160

HPCL, Visakh 695 803 737 1 600 1 563

CPCL, Manali 930 1 005 629 1 910 1 389

NRL, Numaligarh 245 275 226 546 447

MRPL, Mangalore 1 250 1 415 961 2 896 2 061

ONGC, Tatipaka 3 7 7 13 14

HMEL, Bhatinda 980 1 111 1 102 2 151 2 161

RIL, Jamnagar 2 837 3 124 2 837 6 158 5 610

RIL, SEZ 2,678 2,547 2,678 4,664 4,927

Nayara, Vadinar 1,692 1,726 1,692 3,385 3,325

TOTAL 21,574 22,644 18,974 44,224 38,859

Source : Ministère du pétrole et du gaz naturel

IOC : Indian Oil Corp

BPCL : Bharat Petroleum Corp Ltd

HPCL : Hindustan Petroleum Corp Ltd

CPCL : Chennai Petroleum Corp Ltd

MRPL : Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.

Reliance Industries Ltd

Veuillez noter que la raffinerie CBR de CPCL est mise hors service en cours d'arrêt en raison de l'impossibilité de répondre aux spécifications de produit requises avec la configuration existante.

SORTIE DE CRUDE ('000 tonnes) :

Mai-2022 Mai-2022 Mai-2021

Plan Réel Réel

ONGC

Andhra Pradesh 16 16 11

Assam 85 84 84

Gujarat 381 386 370

Tamil Nadu 22 23 25

Offshore # 1 108 1 184 1 063

PÉTROLE

Assam, Arunachal Pradesh & Rajasthan (pétrole lourd) 276 265 253

Opérateurs privés 601 591 631

Total 2,489 2,550 2,438

Le total peut ne pas correspondre car certains chiffres ont été arrondis.

ONGC : Oil and Natural Gas Corp Ltd

OIL : Oil India Ltd

$ : Comprend la production de pétrole de Tripura

# : Inclut la production de pétrole de Mumbai High