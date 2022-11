Le traiteur Compass s'attend à ce que la croissance des bénéfices en 2023 dépasse les 20%.

Le plus grand groupe de restauration au monde a plus que doublé son dividende à 31,5 pence pour l'année se terminant le 30 septembre et a annoncé un nouveau rachat d'actions de 250 millions de livres (295,25 millions de dollars) après que le revenu et le bénéfice aient dépassé les attentes du marché.

Comme d'autres entreprises, Compass est aux prises avec la hausse des coûts de la nourriture et de la main-d'œuvre, et s'est attaquée à la flambée de l'inflation en changeant les ingrédients, par exemple en passant de l'huile de tournesol à l'huile de colza au Royaume-Uni et en réduisant le nombre d'options proposées sur son menu, entre autres choses, pour réduire les coûts.

Un environnement économique difficile et les craintes d'une récession signifient également que davantage d'entreprises externalisent leurs besoins en cantines pour réduire les coûts, ce qui aide Compass à gagner de nouvelles entreprises et à conserver ses clients.

Compass, qui sert des employés de bureau, des étudiants universitaires, des patients et des personnes âgées dans des maisons de retraite dans 40 pays, a déclaré que le bénéfice d'exploitation ajusté a grimpé de près de 88 % pour atteindre 1,59 milliard de livres au cours de l'exercice clos le 30 septembre.

Ce résultat est supérieur aux estimations des analystes compilées par la société, qui étaient de 1,54 milliard de livres.

La marge d'exploitation ajustée s'est établie à 6,2 %, soit un peu plus que le consensus de 6,1 % établi par la société.

La croissance du bénéfice d'exploitation sous-jacent en devises constantes devrait être supérieure à 20 % pour l'exercice 2023, selon Compass.

Le chiffre d'affaires sous-jacent de l'exercice a augmenté d'environ 38 % pour atteindre 25,8 milliards de livres, dépassant ainsi les niveaux d'avant la pandémie et la prévision moyenne des analystes de 25,1 milliards de livres.

(1 $ = 0,8467 livre)