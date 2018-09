Le transport public en France : une priorité pour la BEI

Le soutien au transport public est une priorité pour la BEI en France, réaffirmée avec force par son Vice-Président, M. Ambroise Fayolle : « Notre objectif est de soutenir un transport public durable et de qualité dans les villes et métropoles comme sur l'ensemble du territoire. L'innovation est également au cœur de notre action en France dans un double objectif de performance et de réduction des gaz à effet de serre. »

Il s'agit d'un soutien d'envergure : 61 opérations financées par la BEI en France pour un montant total d'investissements de 11,5 milliards d'euros, parmi lesquelles 40 tramways et véhicules automatiques légers (VAL), 6 métros. L'objectif étant de soutenir un transport durable, performant et plus accessible aux citoyens sur l'ensemble du territoire.

L'innovation est un axe fort de l'action de la BEI dans ce secteur avec le financement de projets particulièrement novateurs. A titre d'exemples, la BEI a financé des lignes de bus en site propre utilisant de nouvelles technologies comme l'hydrogène avec le Syndicat Mixte des Transports (SMT) Artois-Gohelle en région Hauts-de-France et plus récemment à Pau en région Nouvelle-Aquitaine.

La BEI a soutenu à hauteur de 50 millions d'euros le projet METTIS, ayant ainsi permis à la Métropole de Metz de se doter d'une flotte de 27 Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), d'un nouveau centre de maintenance et de 3 parcs relais à capacité extensible.

La Banque de l'Union européenne encourage également les villes et métropoles à développer des 'modes doux' (pédestre, cycliste) comme ce fut le cas à Lyon dans le cadre d'un programme d'aménagement urbain financé par la BEI.