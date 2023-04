Le transporteur japonais ANA Holdings revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices en raison de la baisse du prix du carburant et de la hausse du yen

La plus grande compagnie aérienne du Japon, ANA Holdings Inc, a relevé vendredi ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale qui vient de s'achever, citant une baisse des coûts du carburant et une hausse du yen.

La compagnie s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation de 120 milliards de yens (897 millions de dollars) pour l'année qui s'achève en mars 2023, contre une prévision précédente de 95 milliards de yens, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Les résultats officiels pour l'ensemble de l'année devraient être publiés le 27 avril. Les revenus des passagers internationaux ont été élevés au quatrième trimestre en raison d'une reprise de la demande pour les voyages d'affaires et les voyages à l'intérieur du pays suite à l'assouplissement par le Japon des contrôles aux frontières en cas de pandémie, a déclaré ANA. Les revenus du fret international restent stagnants. ANA a déclaré dans un plan à moyen terme en février qu'elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation augmente pour atteindre 200 milliards de yens au cours de l'exercice 2025. La flotte de la compagnie aérienne augmentera pour atteindre les niveaux d'avant la pandémie de 295 au cours de l'exercice 2025 et dépassera ce niveau au cours de l'exercice 2030. (1 $ = 133,8100 yens)