Les ombres grandissantes du crédit privé semblent être un endroit étrange où se cacher si le mantra des banques centrales sur les taux d'intérêt, "plus haut pour plus longtemps", suggère de garder les choses serrées jusqu'à ce que quelque chose se brise.

Pourtant, de nombreux gestionnaires d'actifs redoublent d'efforts pour investir dans l'univers croissant des prêts directs, en partant du principe que les rendements plus élevés dans un scénario d'atterrissage en douceur de l'économie mondiale compensent les risques de défaillance ou de restructuration qui sont plus faciles à gérer que dans les obligations de pacotille à haut risque négociées sur le marché public.

Il n'est pas facile de faire le tri dans le bruit et de garder son sang-froid dans un espace intrinsèquement illiquide.

À l'heure actuelle, le bruit est assourdissant et les nerfs sont rares dans la partie apparemment la plus sûre du marché de la dette, car les obligations d'État à long terme, qui fixent les coûts d'emprunt de base, subissent de nouveaux chocs en raison de l'incertitude croissante quant à l'évolution de l'inflation et des taux directeurs dans les années à venir et de l'augmentation de l'encours de la dette.

Sans grand changement dans les hypothèses à court terme concernant le plafonnement des taux directeurs de la Réserve fédérale, les investisseurs commencent à réévaluer le prix des obligations à long terme pour faire face à une économie potentiellement plus résiliente et plus inflationniste, où le dénouement des gigantesques bilans obligataires des banques centrales fait également disparaître les soutiens du marché.

Les taux directeurs de la Fed ou de la Banque centrale européenne ont peut-être enfin atteint leur sommet, mais s'ils ne redescendent pas bientôt en raison de la persistance d'une inflation supérieure aux objectifs, ils pourraient bien repartir à la hausse à partir des niveaux actuels si une nouvelle expansion cyclique devait se produire sans qu'une récession n'ait jamais eu lieu au cours de ce cycle.

Les projections de l'offre de dette et la "normalisation" des bilans des banques centrales ajoutent à l'angoisse.

En conséquence, les rendements de référence des obligations américaines à 10 ans ont grimpé de près d'un point de pourcentage pour atteindre des sommets de 16 ans proches de 4,7 % au cours du dernier trimestre - les rendements réels corrigés de l'inflation ont augmenté de 80 points de base pour atteindre environ 2,34 %.

L'écart entre les courbes de rendement à 2 ans et à 10 ans, profondément inversé, que beaucoup considéraient comme un signe avant-coureur de récession, est en train de se rétrécir fortement.

Mais la meilleure indication de l'incertitude à long terme et du manque de visibilité est peut-être le retour de ce que l'on appelle la prime de terme - une mesure souvent floue de la compensation supplémentaire en termes de rendement que les investisseurs exigent pour détenir des obligations à long terme jusqu'à l'échéance par rapport au roulement de papier à plus court terme au cours de la même période.

Les analystes obligataires disposent de différents modèles pour mesurer cette prime, mais l'estimation de la Fed de New York est devenue positive cette semaine pour la première fois depuis plus de deux ans, après avoir été négative à deux reprises au cours des huit dernières années.

JEU D'OMBRES

Et pourtant, malgré les ruines de la dette publique et les prévisions d'augmentation progressive des taux de défaillance de la dette de pacotille proches de 5 % l'année prochaine, l'absence de récession imminente a permis aux marchés des obligations à haut rendement de rester relativement calmes - avec des écarts par rapport aux rendements croissants de la dette publique toujours inférieurs de plus d'un demi-point de pourcentage par rapport à la fin de l'année dernière.

La perspective de taux "plus élevés pour longtemps" semble effrayante pour les entreprises fragiles qui bénéficient de prêts à taux variable ou qui seront obligées de se refinancer à des taux beaucoup plus élevés au cours de cette période prolongée, alors même que le crédit bancaire se réduit, que les normes de prêt se durcissent et que les marchés obligataires s'agitent.

Mais au moins, les marchés des obligations publiques et des prêts à effet de levier ont une visibilité sur les prix et offrent une certaine liquidité pour entrer ou sortir.

Beaucoup craignent depuis longtemps les performances plus opaques du crédit privé - les prêts directs des gestionnaires d'actifs qui, selon les estimations de Moody's, ont plus que doublé depuis 2015 pour atteindre quelque 1 500 milliards de dollars et qui sont désormais aussi importants que le marché mondial des obligations de pacotille.

En l'absence de données transparentes, en particulier en Europe, l'ampleur de cette masse de dettes n'a pas vraiment été testée lors d'un ralentissement majeur ou d'une période de taux d'intérêt élevés prolongés. Les régulateurs se sont inquiétés des risques systémiques, même si les investisseurs sont généralement des fonds de pension, des fonds d'assurance et des fonds souverains, qui peuvent mieux gérer l'illiquidité sur de longues périodes.

Sans se laisser décourager, les stratèges en crédit de BlackRock ont déclaré cette semaine que le monde du crédit privé en pleine croissance était bien tarifé et structuré pour résister à la tempête - et que les primes d'illiquidité en valaient la peine, même si la sélection plus active des noms et l'élargissement de la dispersion des performances étaient désormais inévitables.

Il n'est pas surprenant que le nombre d'emprunteurs dans cet espace puisse encore augmenter à mesure que les banques réduisent leurs prêts.

Mais les performances des investissements réalisées jusqu'à présent dans ce cycle de resserrement semblent se confirmer.

Sur la base d'un ensemble de données de 13 000 prêts au marché intermédiaire, d'une valeur totale de 284 milliards de dollars, inclus dans l'indice Cliffwater Direct Lending Index (CDLI), BlackRock a montré que les taux de pertes réalisées à la suite de défaillances ou de restructurations au cours du premier semestre étaient de 0,55 %, contre des revenus d'intérêts de 5,63 %.

BlackRock a également mis en lumière les données de l'indice Lincoln International Senior Debt Index, qui suit 4 500 emprunteurs privés et montre que 425 conditions de prêt ont été modifiées avec succès au cours du premier semestre 2023, en grande partie en raison de l'augmentation des frais d'intérêt. Cela signifie que les taux de défaillance des clauses de prêt ont en fait diminué au cours du deuxième trimestre.

"Cette relation à long terme entre le prêteur et l'emprunteur peut souvent déboucher sur un processus de négociation d'amendements plus efficace que ce qui se produirait autrement sur le marché public syndiqué", a estimé l'équipe de BlackRock, ajoutant que cela s'ajoutait à une augmentation de 170 points de base du rendement du CDLI par rapport aux indices comparables de prêts à effet de levier.

Thierry Celestin, responsable des actifs privés chez Lombard Odier, affirme que, contrairement aux inquiétudes des régulateurs, l'essor du crédit privé pourrait en fait réduire les risques systémiques en cas de crise en transférant la charge des banques plus vulnérables aux tensions à court terme, dépendantes des dépôts et sujettes à des retraits massifs.

"L'illiquidité du crédit privé peut constituer un obstacle pour certains investisseurs", conclut-il, mais les rendements élevés, la faible volatilité et la diversification qu'il implique conviennent à ceux "qui ont la tolérance au risque, l'appétit et l'horizon temporel à long terme appropriés".

Ombreux ou brillant, le monde du crédit privé est prêt à affronter son premier grand test dans un monde plus élevé pour longtemps d'anxiété croissante sur les marchés obligataires.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.